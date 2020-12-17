В преддверии выборов МВД изымает у населения оружие из незаконного оборота

В связи с началом предвыборной агитации и в целях обеспечения общественной безопасности, недопущения нарушений правопорядка в период подготовки и проведения президентских выборов, и в соответствии с ранее изданным постановлением Правительства КР, органы внутренних дел осуществляют проверку владельцев и пользователей охотничьего, служебного и гражданского оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

С 15 декабря Министерством внутренних дел Кыргызской Республики проводятся оперативно-профилактические мероприятия по изъятию оружия из незаконного оборота. Так за 2020 год органами внутренних дел изъято 125 единиц огнестрельного оружия (автоматов 2 ед., пистолетов 2 ед., различных типов нарезного оружия 35 ед., гладкоствольного 62 ед., газо- травматического 16 ед., пневматического 4 ед., обрезов и кустарного производства 4 ед.), различных боеприпасов 28 единиц.

Отмечается, что граждане активно помогают органам внутренних дел в части добровольной сдачи огнестрельного оружия. Так, за 2020 год добровольно сдано 92 единицы гладкоствольного оружия (гладкоствольное 78 ед., нарезного 1 ед., газо-травматического 7 ед., обрезов и кустарного производства 2 ед.) различных боеприпасов 9 единиц.

В связи с этим Министерство внутренних дел Кыргызской Республики напоминает, что согласно Закона Кыргызской Республики "Об оружии" граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица могут добровольно сдать на возмездной или безвозмездной основе найденные или незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы.

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Порядка добровольной сдачи найденных или незаконно хранящихся оружия и боеприпасов, а равно взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной и безвозмездной основе" предусмотрена выплата денежной компенсации за добровольно сданное оружие от 1600 до 16 000 сомов, в зависимости от типа оружия.

В ходе контрольно-профилактических мероприятий будет производиться полная проверка соответствующих документов у юридических и физических лиц, в числе которых охранные агентства и их филиалы, а также проверка наградного, служебного, травматического, охотничьего оружия и мест хранения. Вместе с тем временно будет приостановлена выдача разрешительных документов на приобретение огнестрельного оружия и ограничена деятельность оружейных магазинов на территории всей республики.

Указанные меры принимаются органами внутренних дел, прежде всего в целях обеспечения общественного порядка, предупреждения и пресечения преступлений, и направлены на обеспечение безопасности личности, общества, экономической безопасности, охраны собственности, природных ресурсов.