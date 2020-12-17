Погода
$ 82.05 - 82.41
€ 101.12 - 102.62

В преддверии выборов МВД изымает у населения оружие из незаконного оборота

77  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи с началом предвыборной агитации и в целях обеспечения общественной безопасности, недопущения нарушений правопорядка в период подготовки и проведения президентских выборов, и в соответствии с ранее изданным постановлением Правительства КР, органы внутренних дел осуществляют проверку владельцев и пользователей охотничьего, служебного и гражданского оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

С 15 декабря Министерством внутренних дел Кыргызской Республики проводятся оперативно-профилактические мероприятия по изъятию оружия из незаконного оборота. Так за 2020 год органами внутренних дел изъято 125 единиц огнестрельного оружия (автоматов 2 ед., пистолетов 2 ед., различных типов нарезного оружия 35 ед., гладкоствольного 62 ед., газо- травматического 16 ед., пневматического 4 ед., обрезов и кустарного производства 4 ед.), различных боеприпасов 28 единиц.

Отмечается, что граждане активно помогают органам внутренних дел в части добровольной сдачи огнестрельного оружия. Так, за 2020 год добровольно сдано 92 единицы гладкоствольного оружия (гладкоствольное 78 ед., нарезного 1 ед., газо-травматического 7 ед., обрезов и кустарного производства 2 ед.) различных боеприпасов 9 единиц.

В связи с этим Министерство внутренних дел Кыргызской Республики напоминает, что согласно Закона Кыргызской Республики "Об оружии" граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица могут добровольно сдать на возмездной или безвозмездной основе найденные или незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы.

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Порядка добровольной сдачи найденных или незаконно хранящихся оружия и боеприпасов, а равно взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной и безвозмездной основе" предусмотрена выплата денежной компенсации за добровольно сданное оружие от 1600 до 16 000 сомов, в зависимости от типа оружия.

В ходе контрольно-профилактических мероприятий будет производиться полная проверка соответствующих документов у юридических и физических лиц, в числе которых охранные агентства и их филиалы, а также проверка наградного, служебного, травматического, охотничьего оружия и мест хранения. Вместе с тем временно будет приостановлена выдача разрешительных документов на приобретение огнестрельного оружия и ограничена деятельность оружейных магазинов на территории всей республики.

Указанные меры принимаются органами внутренних дел, прежде всего в целях обеспечения общественного порядка, предупреждения и пресечения преступлений, и направлены на обеспечение безопасности личности, общества, экономической безопасности, охраны собственности, природных ресурсов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395235
Теги:
выборы, нарушения, оружие, рейд, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  