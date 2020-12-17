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Аиду Касымалиеву хотят снять с поста вице-спикера Жогорку Кенеша. За что?

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- Оксана Гут
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Депутаты Жогорку Кенеша от фракции СДПК собирают подписи за снятие Аиды Касымалиевой с поста вице-спикера. Информацию VB.KG подтвердили в парламенте.

Отдельные депутаты отметили, что такая инициатива поднимается, однако, пока неофициально.

Редакция обратилась за комментариями к члену комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК Айнуру Алтыбаевой, которая также является членом фракции СДПК.

"Ко мне еще никто не подходил с таким предложением и на заседание фракции по вопросу отставки вице-спикера еще не приглашали. Но от коллег я слышала, что сбор подписей идет", - сказала парламентарий.

Алтыбаева информировала, что фракция СДПК, ставленником которой и является Аида Касымалиева, может инициировать вопрос о ее отставке. Для этого необходимо собрать больше половины голосов социал-демократов.

Отметим, что на днях Аида Касымалиева в интервью VB.KG заявила, что выступает за парламентскую форму правления. А проголосовать за принятие закона о референдуме ее, как и многих других депутатов, убедил "настоящий" инициатор этого законопроекта.


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URL: https://www.vb.kg/395255
Теги:
выборы, отставка, Кыргызстан, Аида Касымалиева, Жогорку Кенеш, СДПК
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