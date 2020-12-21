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"Личное авто должно стать недоступным". Депутат о борьбе со смогом

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- Азиз Осмонов
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Смог… Надо взять волю в кулак и смочь поднять налог на авто и на эти деньги покупать общественный транспорт. Об этом в соцсетях написал депутат Дастан Бекешев.

- Личное авто должно стать дорогим удовольствием. Но мы ведь к этому не готовы? Все развитые страны так сделали, - задался вопросом депутат ЖК.

Примечательно, что после поста граждане разделились на тех, кто выступил "за" предложения парламентария, и "против".

Так, по словам одной части кыргызстанцев, стоит, как в Германии ввести систему стикеров на авто по экологичности.

- Чем больше выбросов, тем больше эко налог. Чтобы старье и все авто без катализатора платили больше. И со временем, если хотят именно эту модель оставить, чтобы вплоть до замены движков было, - уверен пользователь Максат Конушалиев.

Пользователи привели в пример видео мартовского карантина, когда столица была закрыта для движения транспорта. На нем хорошо видно, что смога над Бишкеком почти нет.

- Не только в ТЭЦ одной дело, - добавили пользователи.

Однако основная часть граждан возмутилась подобной инициативой нардепа.

- Тогда уже надо реформировать в целом транспортную систему, выделить полосу для автобусов и троллейбусов, сделать платными парковки, сделать нулевой пошлину на ввоз электрокаров, поощрять людей на нужные действия, а не лишать единственной возможности добираться в город нормально. Кто завозит третьесортное топливо? Кто на тендерах рубит деньги и завозит шлак? Причем здесь народ, который и так обдирают налогами? Сначала нужно разобраться с ТЭЦ и саманным поясом, - возмутились в комментариях граждане.

Другой бишкекчанин подчеркнул, что дело не в ТЭЦ и не транспорте, а в Плане детальной планировке столицы (то есть, неконтролируемой в последние годы застройке города – прим.ред).

- С ПДП разобраться надо. Саманный пояс существовал до застройки, в городе работало несколько заводов, плюс старый транспорт на бензине, и никакого смога не было, - подчеркивают граждане.

Хотелось бы узнать и мнение читателей VB.KG о методах борьбы со смогом в столице и, конкретно, об идее депутата ЖК.


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URL: https://www.vb.kg/395375
Теги:
Дастан Бекешев, закон, налоги, транспорт, экология, Бишкек, Кыргызстан
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