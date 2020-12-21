На Иссык-Куле мужчина незаконно хранил у себя дома наркотики и оружие

В Иссык-Кульской области мужчина незаконно хранил у себя дома наркотики и оружие. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН МВД КР.

"Сотрудниками СБНОН МВД КР по г. Бишкек была получена оперативная информация, что некий мужчина азиатской внешности в возрасте примерно 40-45 лет занимается изготовлением, хранением наркотических средств растительного происхождения на территории Иссык-Кульской области с последующей реализацией в г. Бишкек", - отмечают в ведомстве.

В целях установления фактов противоправной деятельности в начале декабря 2020 года сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков проведены санкционированные обысковые мероприятия в с. Семеновка Иссык-Кульского района по месту жительства гражданина А.Ж. 1971 года рождения.

Так, в результате следственно-оперативных мероприятий в доме подозреваемого лица были обнаружены и изъяты мешки с веществом темно-зеленного цвета, имеющим специфический запах. Кроме этого, установлен факт незаконного хранения оружия, в ходе обыска обнаружены две единицы гладкоствольного оружия 16 калибра без разрешительных документов.

По заключению судебно-химического исследования обнаруженные и изъятые вещества являются наркотическим средством "марихуана" весом 4 кг 300 грамм.

Задержанный водворен в ИВС. Осуществляется досудебное расследование.