В МПА СНГ приступили к мониторингу выборов президента Кыргызстана

Наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ приступают к долгосрочному мониторингу выборов президента Кыргызстана, назначенных на 10 января 2021 года. И в режиме видеоконференции уже провели встречи с некоторыми кандидатами на этот пост.

Как сообщили в МПА СНГ, в ходе встреч обсуждались вопросы администрирования электоральных процессов, работа Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, начало предвыборной агитации. Наблюдателей интересовали формы общения с избирателями, которые кандидаты используют в условиях связанных с коронавирусом ограничений и особенности освещения избирательной кампании в СМИ.

Заместитель руководителя Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ - директор Международного института мониторинга развития демократии Иван Мушкет проинформировал собеседников о ходе формирования группы наблюдателей от МПА. И также предложил продолжить общение во время краткосрочного мониторинга, который будет проходить накануне дня голосования.

Наблюдатели от МПА осуществляют мониторинг подготовки и проведения досрочных выборов президента КР в соответствии с приглашением председателя Жогорку Кенеша Таланта Мамытова. На данный момент ЦИК КР аккредитовал 34 таких наблюдателя.

В день голосования наблюдатели от МПА, отметили в ней, будут осуществлять мониторинг в разных регионах Кыргызской Республики, а также на ряде зарубежных избирательных участков.

Напомним, что мониторингом подготовки и проведения выборов в Жогорку Кенеш, состоявшихся 4 октября ткущего года, занималась, в том числе, миссия наблюдателей от СНГ. В нее были включены представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ.

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ. Всего – 144 специалиста, 12 из которых работали на долгосрочной основе. Возглавил миссию первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.