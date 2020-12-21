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"Зачем снимаешь?". В Бишкеке спорят из-за видео, где блогер помог бездомным

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- Бакыт Басарбек
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Блогер Майкл Бекмамбетов опубликовал в TikTok видео, где подошел к троим бездомным и передал им пакет с продуктами. Ролик набрал более 150 000 просмотров за сутки и попав в тренды Tik-Tok, вызвал бурю эмоций и критики.

Некоторые пользователи возмутились тем, что автор снял это на видео и посоветовали в такие моменты ему оставлять телефон дома.

"Когда помогаешь бедным, камеру оставляй дома" - написал в комментариях под видео один из тиктокеров. ⠀

"Ты даже с камерой так не делаешь" - написал ему в ответ один из комментаторов.

Тем не менее, большинство пользователей TikTok всё же положительно оценили поступок молодого человека и посоветовали критикам не указывать ему, что делать.

Блогер Майкл Бекмамбетов, в свою очередь, опубликовал пост у себя в Instagram и отметил, что знает в обществе не принято рассказывать о помощи нуждающимся людям. Он посоветовал критикам посмотреть на это под другим углом. ⠀

"Международные опросы, проводимые в разных странах, говорят нам об одной интересной детали. Если вы расскажете в соцсетях о том, что вы сделали хорошее дело, например, вы пожертвовали кому-то 100 сом, то 25% людей, которые это прочитают, начинают интересоваться благотворительность. Возможно, это слишком оптимистический прогноз, но факт остается фактом, помогая открыто, мы развиваем культуру благотворительности в своей стране" - отметил блогер. ⠀ Он также привел в пример эффект сарафана: ⠀ "Для наших знакомых, близких или людей, которые вам доверяют, хороший положительный отзыв или рассказ о новом жизненном опыте является основным двигателем и основным поводом, для того чтобы совершить подобное же действие. Это общеизвестный факт. Хочу теперь обратиться к критикам: вы можете помогать молча, это ваш выбор, но если я могу помогать в 4 раза больше, рассказывая об этом другим людям, то я собираюсь делать это открыто. И это мой выбор. Не для хайпа, а для того, чтобы принести максимальную пользу, ведь это дополнительно привлечет в 4 раза больше помощи нуждающимся людям" - написал Майкл Бекмамбетов.


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URL: https://www.vb.kg/395390
Теги:
бомж, социальные сети, Бишкек, Помощь
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