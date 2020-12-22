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Акматова о новом типе коронавируса: Мы должны быть более бдительны

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- Оксана Гут
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В связи с сообщением о новом типе коронавируса в странах Европы, учитывая, что наши границы открыты, мы должны быть еще более бдительны. Об этом на брифинге, 22 декабря, заявила начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Она отметила, что ВОЗ сообщила о новом типе коронавируса в Дании, Нидерландах и других странах Европы. Новый тип коронавируса схож с тем, что был выявлен в сентябре в Великобритании.

"Он распространяется быстрее и на 70 % заразнее, чем первоначальный вариант. Великобритания закрыла все свои границы". - сказала Акматова.

При этом напомнила, что Кыргызстан, напротив, открыл свои границы. Потому необходима бдительность и ответственность каждого гражданина.

"Те требования, которые мы предъявляем к гражданам, должны быть более актуальными. На сегодня отсутствует информация о завозе случаев нового типа коронавируса, нет информации также о том, что вакцина не будет действовать. Нужно помнить, что наше здоровье и здоровье наших близких в наших руках. Необходимо носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать социальное дистанцирование", - призвала представитель Минздрава.

В преддверии празднования Нового года и проведения выборов вопрос об исполнении этих правил стоит более остро.

"По возможности избегайте мест массового скопления людей", - заключила Акматова.


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URL: https://www.vb.kg/395406
Теги:
выборы, Новый год, погибшие, Кыргызстан, медики, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (935 материалов)
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