Папа Римский снова лайкнул откровенное фото девушки в Instagram

Ранее Ватикан начал внутреннее расследование после того, как официальный аккаунт Папы Римского Франциска поставил лайк под откровенным фото бразильской модели.

Интернет-пользователи снова заметили лайк, поставленный с официальной Instagram-страницы Папы Римского под откровенной фотографией девушки, пишут СМИ.

По распространившимся в соцсетях скриншотам, 84-летний Франциск одобрил снимок некой пользовательницы @margot_foxx. На этом фото даже не видно лица девушки – только ее тело в черном купальнике.