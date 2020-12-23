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Папа Римский снова лайкнул откровенное фото девушки в Instagram

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- Мария Стрельцова
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Ранее Ватикан начал внутреннее расследование после того, как официальный аккаунт Папы Римского Франциска поставил лайк под откровенным фото бразильской модели.

Интернет-пользователи снова заметили лайк, поставленный с официальной Instagram-страницы Папы Римского под откровенной фотографией девушки, пишут СМИ.

По распространившимся в соцсетях скриншотам, 84-летний Франциск одобрил снимок некой пользовательницы @margot_foxx. На этом фото даже не видно лица девушки – только ее тело в черном купальнике.


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URL: https://www.vb.kg/395476
Теги:
социальные сети, Ватикан, расследование
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