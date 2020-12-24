Глава ГКНБ: Мы научим членов ОПГ жить по закону, если не захотят заставим

Мы научим членов ОПГ жить по закону, если не захотят заставим. Об этом на пресс-конференции сегодня, 24 декабря, заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Он отметил, что в стране начата беспрецедентная борьба с организованной преступностью.

"Если они добровольно не будут отказываться от членства в ОПГ, то мы будем принимать жесткие меры", - сказал Ташиев.

Он напомнил, что ГКНБ задержал так называемого вора в законе Камчы Кольбаева.

"Он стоит на самой верхушке криминальных событий в стране, теперь он в заключении. Пока мы его не задержали, мы не могли задерживать других членов ОПГ", - подчеркнул глава ГКНБ.

Досудебное производство в отношении Кольбаева расследуется, уточняются и другие фигуранты.

Также за причастность к ряду тяжких преступлений задержаны глава региональной преступной группировки Эрнис Мурзахметов по прозвищу Чач и несколько членов его группировки.

"Этот Чач со своими подельниками держал в страхе почти всю Джалал-Абадскую область. Милиция вместо того, чтобы бороться сращивалась с ними. Члены его группировки даже протаранили машину сотрудников милиции, пытались применить оружии в отношении милиционера, покушались на жизнь других гражданских лиц",- рассказал Ташиев.

Далее он сказал о задержании членов ОПГ в Чуйской области, которые являлись "смотрящими" за Токмоком и Ошским рынком. Кроме того, ГКНБ возбудил уголовное дело на Кадыра Досонова по кличке Дженго.

"Он объявлен в розыск. Но мы знаем, где он, знаем его передвижение, он в другой стране. И в скором времени мы его поймаем", - заверил председатель Госкомитета.

Камчыбек Ташиев сетовал, что после задержания кримавторитетов объявились так называемые "спортобщаки". В связи с чем он обратился к спортсменам, чтобы те не участвовали в преступлениях.

"Уважаемые спортсмены - теперь я обращаюсь к вам! Вы должны поднимать флаг Кыргызстана на мировых соревнованиях, а не принимать участие в каких-то криминальных разборках", - призвал он.

В заключении Ташиев пообещал, что отныне в стране будет спокойно и ни один криминальный авторитет не будет влиять на общественно важные процессы, будь то выборы или уголовные дела.