Виктор Нефедов: Ожидаются новые правила для поступления в российские вузы

Руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Виктор Нефедов и его заместитель Ирина Царева побывали в студии "Вечернего Бишкека", чтобы рассказать о том, что такое бесплатные квоты для поступления в вузы России. А также о том, как школьники, выбирающие для поступления российские вузы, должны готовиться к экзаменам и тестам.

По их словам, у каждого кыргызстанца, независимо от национальности, есть шанс поступить в российский вуз по квоте, если он в школе учился на хорошо и отлично. Также важно участвовать в местных городских, республиканских и российских олимпиадах.

- Сами тесты сдаются в электронном виде. В прошлом году в здании Россотрудничества 2 раза в неделю проводились подготовительные курсы перед тестированием. В этом году из-за удаленки они пока не проводятся. Возможно, будут проходить онлайн. Каждый год при сдаче теста в электронном виде появляются новые дополнения, и очень важно отслеживать публикации на официальном сайте Россотрудничества.

На днях ожидаются новые правила для поступления в российские вузы в 2021 году. Их направляют из центрального офиса Россотрудничества, - рассказали гости редакции.

Также в Россотрудничестве много внимания стараются уделять работе с преподавателями русского языка по республике. И потребность в переобучении не ослабевает, а скорее возрастает, поскольку нужна помощь учителям-предметникам, преподающим свой предмет на русском языке.

- Только за последнее время мы провели курсы для преподавателей из близлежащих к Бишкеку районов. Автобус забрал преподавателей, доставил к нам в центр. В этом году прошли переобучение 1678 человек, а раньше было 100-159 человек. И это заслуга не только наша, а совместная работа с институтами России и Минобразования КР, вузами России и Кыргызстана, - отметил Виктор Нефедов.

Мы призываем обращаться на сайт Россотрудничества, где постоянно размещаются анонсы о проведении курсов о проведении курсов повышения квалификации для учителей русского языка и литературы

Существуют ли конкурсы, гранты для учителей предметников, преподавателей русского языка?

- Раньше была такая возможность направлять 2-3 человека в Санк-Петербург или Москву на повышение квалификации, и по возвращении они могли провести курсы и для коллег. Недавно при КРСУ открыт институт русского языка, который создан для того, чтобы объединить, создать здесь постоянно действующие курсы, в том числе и совместные с академией образования Кыргызской Республики. То есть мы работаем с одобрения государства. И мы готовы к сотрудничеству.

Русский язык в цифре сегодня это что?

- По нашим данным в Кыргызстане всего 2256 школ. Из них 256 с русским языком обучения. Желающих изучать русский язык по отзывам родителей и учителей гораздо больше, в некоторых классах с русским языком обучения в кыргызских школах по 50- 60 учеников, а порой дети обучаются в 3 смены. ив этих школах учатся в 3 смены.

А если говорить о цифровом онлайн преподавании

- Я начинал работать в сельской школе учителем, понимаю, что онлайн более подходит для более старших школьников, студентов, для курсов повышения квалификации. И опыт показывает что живое общение, контакт учителя и ученика ничто не заменит.

Родители рассказывают о том, что из-за пандемии некоторые дети, особенно младших классов испытывают настоящую депрессию из-за удаленки. Родители на работе, дети дома одни. В связи с чем родители школьников спрашивают, помогает ли Россотрудничество в организации посещений виртуальных музеев, курсов в России?

- Да у нас есть проект " Виртуальный Русский музей" и работает он уже несколько лет, организован задолго до пандемии. В настоящих условиях сейчас на сайте Россотрудничества размещается множество ссылок на проекты, связанных с вирутальными музеями, концертными залами. Причем, необязательно доступ должен быть через Россотрудничество, многие музеи России открыли экскурсии в режиме онлайн.

Не все знают о том, что именно Россотрудничество занимается первичным распределением бесплатных квот для поступления в российские вузы.

- Да мы занимаемся скорее организационной работой, информированием абитуриентов, родители абитуриентов, сами школьники могут отслеживать всю информацию на нашем сайте. Сначала предтестирование, курсы по ознакомлению правилам поступления, потом сам тест. Заполнение анкеты происходит в онлайне, без нашего участия. Потом в Бишкеке проходит комиссия-собеседование, но окончательный вердикт выносят сами вузы в России. Они смотрят успеваемость, активное участие в профильных олимпиадах как в Кыргызстане, так и в России. Особенно за последние два года учебы. Все правила мы всегда размещаем на нашем сайте.

Вузовские преподаватели по русскому языку рассказали, что в июне 2020 года количество часов на преподавание русского языка в вузах сократили до семестра, а было четыре семестра? Студенты не успевают усвоить основы русского языка, ведь многие поступают в вузы из школ с кыргызским языком обучения и русского языка совсем не знают.

- Мы сразу узнали об этих изменениях, которые ввел прежний министр образования Кыргызстана, выссказали свою обеспокоенность, но мы не можем что-либо диктовать. Если какие-то опасения есть , их должно озвучивать общество, это проблема должна решаться внутри самой страны. ВОзможно это должно решать педагогические общества, заинтерсованные в развитии образования в стране.

Много вопросов по обеспеченности учебниками на русском языке школ с русским языком обучения, защите русского языка.

- Россия наращивает помощь по учебникам, мы понимаем, что такая проблема есть. Помимо этого ранее правительство Кыргызстана обращалось к нам с просьбой о десанте российских учителей - преподавателей русского языка. Просили 32 педагога. 16 учителей из РФ приехали и отработали в г Ош весь прошлый учебный год. И сейчас продолжают работать с учениками и преподавателями на удаленке. И если бы не удаленка, то уроки проходили бы в обычном формате.

Этот опыт положительно оценивается родителями, педагогами. Причем и новыми, современными методиками преподаватели русского языка школ Кыргызстана деляться со своими колегами предметниками, что в целом помогает наращиванию образовательного уровня школьников. Надо напомнить, что сегодня школьные программы по таким предметам как физика, химия, другие отстают от российских.

И такой опыт может быть продолжен после пандемии. Потребность есть во многих районах Кыргызстана. Если будет возможность мы еще поможем. Нашлись серьезные предприниматели оплатили перелет учителей. Как руководитель считаю что это серьезное направление.

Программа по физике математике, биологии отстает и когда дети едут по квотам не в состоянии догнать программу - просим продлить сессию - чтобы дети могли догнать.