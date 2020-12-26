Ректор КНУ и посол Кореи открыли Центр изучения корейского языка и культуры

В учебном корпусе № 5 КНУ имени Жусупа Баласагына ректор КНУ профессор Канат Садыков и чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в КР Ха Тэ Ёк торжественно открыли Центр изучения корейского языка и культуры.

Как сообщил VB.KG департамент международного сотрудничества КНУ, место для нового центра выбрали неслучайное. В КНУ действует программа бакалавриата по направлению "Лингвистика. Корейский язык", там сейчас обучаются 38 студентов.

Для содействия этим студентам в углубленном изучении корейского языка и культуры, искусства, традиций, истории Кореи, а также предоставления доступа к различным информационным ресурсам о Корее Центр образования Республики Корея в Бишкеке и департамент международного сотрудничества КНУ при поддержке Посольства Республики Корея оборудовали модернизированный центр изучения корейского языка и культуры со сметной стоимостью 1 миллион 200 тысяч сомов на базе факультета иностранных языков КНУ. В центре предусмотрено и проведение занятий с волонтерами, носителями языка.

Участниками церемонии открытия стали президент Общественного объединения корейцев Кыргызстана Вячеслав Хан, вице-президент ООКК Виктория Тигай, директор Центра образования Республики Корея в Бишкеке Ким Дэ Гван, президент Ассоциации граждан Республики Корея в Кыргызской Республике Ким Ки Су, президент Ассоциации южнокорейских бизнесменов в Кыргызской Республике Ли Ёнг Тхэ.