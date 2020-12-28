Эксперт из РФ о помощи КР: Надеемся, что на 20 млн не появится ТЦ в Бишкеке

Как правильно помогать Кыргызстану? Таким вопросом задался российский эксперт Семен Уралов.

Он напомнил, что "Правительство Российской Федерации выделит на безвозмездной основе 20 миллионов долларов Кыргызстану. Деньги пойдут на покрытие финансового разрыва в бюджете Кыргызстана. В том числе на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсий и пособий малообеспеченным семьям, а также на финансирование системы здравоохранения"

- Логика выделения денег Киргизии продолжается. Куда конкретно уйдут эти 20 млн - ребус, который предстоит решить в будущем. Когда опять случится пересменка начальников в Бишкеке и новые обвинят старых, что эти негодяи все разворовали? Нужно ли помогать терпящей бедствие республике? Конечно нужно. Но делать это стоит максимально избавившись от посредников в лице местного политического начальства. В идеале, чтобы Россия напрямую помогала непосредственно учителям и бюджетникам. Но для этого необходима соответствующая инфраструктура и публичная позиция.

Поэтому остаётся только надеяться, что большая часть этих 20 млн дойдёт до реально нуждающихся, а не появится новый ТЦ в Бишкеке, - подчеркнул Семен Уралов.