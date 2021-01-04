Послепраздничная эйфория пойдет на пользу. Гороскоп с 4 по 10 января

Овен. Послепраздничная эйфория пойдет на пользу делам и отношениям. Без лишних слов вы сможете решить вопросы, которые в прошлом году стали камнем преткновения на работе. Руководство пойдет навстречу, и получить заветный документ станет гораздо проще. Поступившие в этом году доходы позволят вам продолжить веселье, устраивая развлекательные поездки, вечеринки и свидания. Первые загаданные желания в новогоднюю ночь начнут претворяться в жизнь.

Телец. Сложатся долгожданные поездки и встречи. Вы получите приятную новость, которая и ускорит исполнения вашего желания. Романтика новогодних дней продолжится, исполняя ваши мечты. Представится случай объясниться в чувствах или познакомиться. Дела также не будут стоять на месте. Появится решение оставшихся с прошлого года проблем и будет дан удачный старт новым делам. Деловая переписка не займет много времени, но обеспечит успех на весь год.

Близнецы. Принимая предложения друзей, домочадцев или родственников, вы не прогадаете и увлекательно проведете продолжающиеся праздничные вечеринки, а также впишетесь в деловые проекты, которые придутся кстати, учитывая опустевший после праздников кошелек. Не слишком хлопотные дела позволят вам получить первые доходы. Представится случай поговорить с влиятельными людьми и решить в свою пользу важные вопросы.

Рак. Разговоры о будущем окажутся не праздной болтовней. Многие из возникших планов воплотятся в жизнь в течение года. А пока вас ожидают важные встречи с деловыми партнерами, вечеринки с друзьями и свидания. Удастся на несколько дней вырваться из города на природу и устроить новогоднюю сказку для себя и дорогих сердцу людей. В неформальной обстановке состоится беседа с влиятельным человеком, и это общение обеспечит карьерный рост и стабильность.

Лев. Работа плавно будет входить в вашу жизнь после новогодних праздников. Будет возможность и поваляться чуть дольше в кровати, и устроить загородные рандеву, а также вечеринки с друзьями. Чуть больше с каждым днем уделяя работе времени, вы сумеете и заработать первые в этом году деньги, и при этом не испортите себе настроение. Встретившись с вашим начальником или влиятельным человеком, благополучно решите финансовые вопросы.

Дева. Каждое мгновение будет наполнено общением с людьми, которые вам дороги. Романтика новогодней ночи сохранится в течение всей недели. Поездки вместе с любимым человеком, просмотр любимого кино и просто прогулки по городу создадут позитивное настроение на весь год. В семейных отношениях восстановится гармония, а отсутствие личной жизни исправит человек, с которым вы познакомитесь на одной из праздничных вечеринок.

Весы. Тепло домашнего очага будет милее всего, а потому за счастьем не придется никуда ехать. Долгие разговоры с домочадцами, домашние посиделки с близкими друзьями и любимым человеком успокоят нервы и создадут уютную обстановку. Обмен подарками продолжится всю неделю, а потому заранее продумайте, что вы подарите в ответ. Пора простить ошибки, которые мешали общению с любимым человеком. Его чувства будут оберегать вас от неприятностей и поддерживать в течение всего года.

Скорпион. Решив по–иному провести досуг, вы сломаете стереотипы, которые сложились за долгие годы, и комфортно проведете время, улучшив личную жизнь, поскольку ваш выбор приятно удивит близких вам людей. Ожидаются незапланированные поездки и встреча гостей. Работе уделите немного времени, но этого окажется достаточным для получения доходов или получения выгодного предложения. Возможность сменить работу или получить дополнительную повысит уровень доходов.

Стрелец. Появится возможность отдохнуть от суеты, понежиться дома в постели, пообщаться с домочадцами и с наслаждением заняться распаковыванием подарков. Неожиданно приятный сюрприз подготовит влюбленный в вас человек. Этот подарок окажется наиболее ценным для вас, став талисманом на весь год. С домашними хлопотами помогут справиться родные, и, отдохнув от забот, вы решитесь в конце недели направиться в поездки, которые зарядят позитивом и позволят плавно перейти к делам.

Козерог. Чудеса вы сотворите сами, устраивая и досуг, и деловые переговоры по своему усмотрению. Уверенно принимая решения, вы организуете выезды за город, вечеринки с друзьями и романтическое свидание. С вашими доводами вряд ли поспорят деловые партнеры и сослуживцы, а потому вам следует набраться смелости и проявить инициативу. Возможно заключение перспективных соглашений.

Водолей. Время немного замедлит ход, и вы сможете растянуть удовольствие, отдыхая от суеты и наслаждаясь общением с наиболее близкими и важными для вас людьми. Любимый человек, угадав ваше сокровенное желание, постарается исполнить его, и эта попытка окажется удачной. Мечтайте, стройте планы на ближайшее будущее. В вашем окружении найдутся влиятельные люди, которые помогут воплотить планы в жизнь. Завершится неделя неожиданной, но полезной поездкой.

Рыбы. Принимая предложения друзей, внесите свое дополнение, и тогда намеченные вечеринки, праздничные встречи и даже деловые переговоры пройдут гораздо интереснее. Вы полны идей, но без посторонней помощи их сложно воплотить. Вместе с преданными вам людьми, одержите немало побед. Дела вас надолго не задержат, но принесут хороший доход. Освободившись от работы, вы направитесь в загородные поездки, где весело проведете время и удачно познакомитесь.

Астролог Андрей Рязанцев