Погода
$ 83.18 - 83.58
€ 101.37 - 102.87

Пожар в селе Орук-Там: Семья с детьми осталась на улице (видео)

149  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Многодетная семья в селе Орук-Там Нарынского района осталась без дома. Об этом редакции VB.KG сообщили очевидцы.

По их словам, у этой семьи вчера ночью с 3 на 4 января полностью сгорел дом.

- Отец Нурлан Алакунов и его супруга Фарида Имашова. У них пятеро детей, из которых четверо являются несовершеннолетними. Такие холода и семья осталась без дома. Власти, и губернатор, в частности, должны им помочь, но пока нет никакой реакции. Расскажите пожалуйста про эту семью и их проблему, - попросили они.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395782
Теги:
Нарынская область, пожар, семья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  