Пожар в селе Орук-Там: Семья с детьми осталась на улице (видео)

Многодетная семья в селе Орук-Там Нарынского района осталась без дома. Об этом редакции VB.KG сообщили очевидцы.

По их словам, у этой семьи вчера ночью с 3 на 4 января полностью сгорел дом.

- Отец Нурлан Алакунов и его супруга Фарида Имашова. У них пятеро детей, из которых четверо являются несовершеннолетними. Такие холода и семья осталась без дома. Власти, и губернатор, в частности, должны им помочь, но пока нет никакой реакции. Расскажите пожалуйста про эту семью и их проблему, - попросили они.