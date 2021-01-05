Работник автомойки в Лебединовке угнал под Новый год авто и уехал в Нарын

Оперативниками ОВД Аламудунского района задержан подозреваемый в угоне автомашины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

31 декабря 2020 года в органы внутренних дел Аламудунского района с заявлением обратилась гражданка К.Г. о принятии мер в отношении неизвестного лица, который угнал ее автомашину на одной из автомоек в селе Лебединовка.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 206 (Угон автомототранспортного средства) УК КР.

Для раскрытия данного преступления по горячим следам сотрудниками милиции проводились ряд следственных и оперативных мероприятий. Были разосланы ориентировки по всем органам внутренних дел Кыргызской Республики. В результате чего в городе Нарын была обнаружена угнанная автомашина и задержан подозреваемый, которым оказался К.Р., 1998 года рождения. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек.

По предварительной версии следствия, подозреваемый, устроившись на работу автомойщиком на одну из автомоек в селе Лебединовка, накануне Нового года воспользовался моментом и угнал автомашину заявительницы. После на угнанной автомашине уехал в Нарынскую область, где и был задержан сотрудниками милиции.

Досудебное производство продолжается.