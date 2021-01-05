В 2019-ом электроемкость ВВП КР составила 24,4 тыс. кВт/ч на 1 млн. сомов

Одними из важнейших параметров, определяющих энергетическую эффективность национальной экономики, являются энергоемкость валового внутреннего продукта энергопотребление на душу населения. Об этом сообщает Нацстаком КР.

Как отмечается, энергоемкость ВВП определяется как отношение суммарного энергопотребления к величине ВВП.

- В 2019 году энергоемкость ВВП в текущих рыночных ценах составила 21,6 тонны условного топлива на 1 млн. сомов и по сравнению с 2015 годом снизилась на 5,1 тонны условного топлива на один млн. сомов. Энергопотребление на душу населения в 2019 году составило 2,2 тонны условного топлива на 1 тыс. человек и возросло на 0,2 тонны условного

топлива на одну тыс. человек. Для характеристики уровня и темпов роста (снижения) энергоемкости экономики, данные

сформированы как в текущих рыночных ценах, так и для сопоставимости данных в ценах базового

года, за который принят 2010 год, - говорится в сообщении статведомства.

В Нацстаткоме добавили, что в 2019 году электроемкость ВВП в текущих рыночных ценах составила 24,4 тыс. киловатт - часов на 1 млн. сомов и по сравнению с 2015 годом снизилась на 7,1 тыс. киловатт - часов на 1 млн. сомов.