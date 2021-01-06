С марта по декабрь 2020 года в КР изъято 224,68 кг наркотических средств

За период с марта по декабрь 2020 года в ходе проведения операции "МАК-2020" было выявлено 119 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято –224 кг 682гр наркотических средств и прекурсоров, из них: героина-2 кг 296 гр, опия - 27 гр, гашиша-38 кг 947гр, марихуаны-76 кг 616гр, каннабиса - 41 кг 216 гр, серной кислоты -65 кг 80 гр, таблеток димедрола 10 000 шт. -500 гр и 3 кг ртути. Об этом сообщает СБНОН КР.

Как отмечается, в КР ежегодно проводится комплекс антинаркотических профилактических мероприятий в рамках операции "МАК-2020". Антинаркотические мероприятия проводятся при координирующей роли Министерства внутренних дел КР с участием сил и средств ГКНБ, Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службы, Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН).

- Также за прошлый год из незаконного оборота изъято 16 единиц гладкоствольного оружия, 63 шт. боеприпасов, 3 шт. гранаты РГ, 2 шумовые гранаты, а также 2 единицы холодного оружия. При проведении операции "Кара-куурай" в рамках оперативно профилактического мероприятия "Мак-2020" было обследовано 1 тысяча 262 гектара местности, из них выявлено 547 гектаров, зараженных дикорастущей коноплей. Ее было уничтожено 389 т 920 кг, - проинформировали в СБНОН КР.