Эколог: В банях, на кладбище и под смогом мы все равны (фото)

Кыргызстанский фотожурналист, эколог Влад Ушаков опубликовал фотографии бишкекских VIP-городков, элитных районов и особняков, напоминая, что от загрязнения воздуха страдают в равной мере все горожане.

В банях, на кладбище и под смогом мы все равны, заявил он.

"Вряд ли жителям "золотых квадратов", "царских сел", VIP-городков: Ала-Арча-1, Ала-Арча-2, "Браво", "Сары-Озон" и прочей "элитной" застройки с их цветастыми, престижными, жутко дорогими названиями "Центриум Резиденсами", "Империалами", "New Residence", "Итальянскими-английскими кварталами", "Элит Хаусами", "Малинами", "Манчестерами", "Барселонами", "Венециями", "Prestige Hallов", "Verona Residence", "President Palacами", "Альфа Тауэрсами", доступна роскошь в виде новых лёгких. А значит и травятся одними и теми же диоксидами серы, оксида и диоксидами азота, формальдегидом и аммиаком, тяжелыми металлами и прочей дрянью, составляющей смог, с жителями хрущевских микрашей, газгородков, кызыласкерцами и прочими жителями саманных поясов. Вот такая она социалистическая экология", - написал на своей странице в Фейсбуке Ушаков.

Ранее исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев признался, что ничего не может сделать со смогом в столице.

Между тем, Бишкек вновь возглавил антирейтинг самых грязных городов планеты. Активисты и горожане бьют тревогу и просят от властей принять меры для борьбы со смогом. Одно из первоочередных требований - остановить тление городской свалки, ввод техосмотра автомобилей и запрет на сжигание в печах автомобильных шин и отходов производства.