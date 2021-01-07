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Удовиченко: 2020 год внес свои коррективы в планы сотрудничества КР и РФ

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- Светлана Лаптева
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Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко с разговоре с редакцией VB.KG поделился впечатлениями от прошедшего года. В частности, с какими трудностями столкнулось посольство.

Год 2020 оказался насыщенным различными событиями. Каким сложился прошедший год для Вас, как для руководителя дипломатического ведомства России в Кыргызстане?

- Прошедший год оказался весьма проблемным для всех нас, для всего человечества. Эпидемия коронавирусной инфекции повлияла на привычный для нас уклад жизни - многие на себе ощутили эту напасть – переболели, потеряли своих родных или близких.

Мы, в посольстве, достаточно быстро осознали серьезность ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Времени на раскачку не было, пришлось сразу браться за решение проблем, связанных с вывозом российских граждан на Родину. Сотрудники ночами не спали, занимаясь помощью гражданам и организацией "вывозных" рейсов, буквально дневали и ночевали в аэропорту. В общей сложности за весь этот период из Кыргызстана было вывезено более 11 тысяч человек, сотни граждан получили продуктовую или материальную помощь, были размещены нами в гостиницах.

При этом само посольство работало в жестком режиме карантина. Ситуация стала намного легче лишь когда в страну для оказания помощи прибыла мощная бригада российских медиков. Кыргызстан, а вместе с ней и мы, и все соотечественники вздохнули с облегчением.

Эпидемия коронавируса подчеркнула важность сплоченности и взаимовыручки наших народов. На пике пандемии Россия на деле проявила готовность оказывать Кыргызстану всестороннее содействие.

Какая помощь оказана Россией Кыргызстану в 2020 году?

- Содействие оказывается по различным направлениям. В наиболее острый для Кыргызстана период борьбы с коронавирусной инфекцией были поставлены медицинские препараты, тест-системы, российские медики плечом к плечу с кыргызстанскими коллегами работали в "красных зонах" республики, была передана и существенная гуманитарная помощь. Важным было решение о выделении на льготных условиях из российских материальных резервов 35 тыс. тонн пшеницы. Непосредственная помощь населению оказывается и сейчас за счет российского целевого взноса в продовольственную программу Всемирную продуктовую программу ООН - 9 млн. долларов выделены на 2020-2021 гг. Проведены акции помощи и по линии отдельных российских регионов.

В конце 2020 года Правительством Российской Федерации выделено также 20 млн. долларов на безвозмездной основе на цели бюджетной поддержки.

В рамках взаимодействия в Евразийском экономическом союзе Россия продолжает оказание технического содействия Кыргызстану, в частности, в модернизации 12 пропускных пунктов на госгранице, (в том числе "Иркештам" и "Торугарт"), оснащении современным оборудованием ветеринарных и фитосанитарных лабораторий. Только в 2020 году поставлено оборудование в 12 лабораторий на сумму 1,3 млрд. руб. Это лаборатории по карантину растений, контролю качества ветеринарных лекарственных средств, пищевой и сельскохозяйственной продукции в Бишкеке и Оше, 4 лаборатории Министерства здравоохранения Кыргызстана, лаборатории машиностроительного комплекса и мебели, товаров народного потребления, горюче-смазочных материалов, а также испытательная лаборатория Республиканского центра сертификации в строительстве.

Правительством Российской Федерацией принято также решение об оказании очередной безвозмездной технической помощи в целях модернизации налоговой системы Кыргызстана на 1,5 млрд. рублей и внедрения механизма маркировки товаров средствами идентификации на сумму свыше 600 млн. руб.

В праздничные новогодние дни чтобы вы пожелали всем проживающим в Кыргызстане россиянам, соотечественникам, кыргызстанцам?

- Наши страны связаны сотнями уз: это и родственные связи и культурные, деловые, научно-технические контакты. События 2020 года внесли свои коррективы в планы двустороннего сотрудничества России и Кыргызстана, замедлили темп реализации совместных проектов. Приостановлены и мероприятия в рамках "перекрестного" года России и Кыргызстана, к которым мы, надеюсь, еще вернемся.

Искренне хотелось бы верить, что наступивший год принесет нам больше стабильности и светлых радостных дней. Залог этого в совместных усилиях по развитию экономики, в служении интересам народов наших стран. Желаю всем в Новый год мира, согласия и благополучия.


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URL: https://www.vb.kg/395900
Теги:
Россия, Кыргызстан, Николай Удовиченко, посол, коронавирус
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