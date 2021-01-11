Не теряйте время в спорах. Гороскоп с 11 по 17 января

Овен. Друзья и коллеги будут подталкивать к покупкам и коммерческим начинаниям, но, связавшись с ними, придется в течение всего года расплачиваться по счетам и возникшим кредитам. Проявите настойчивость и переговорите с руководством, посетите госорганы. Есть шанс продвинуться по карьерной лестнице или получить важные документы. Прислушайтесь к советам влиятельных людей. В скором времени вам пригодится полученная информация.

Телец. Не теряйте время в спорах, даже если вы правы. Растеряв время и нервы в противостоянии с руководством и чиновниками, вы не добьетесь справедливости, не успев на важные встречи, общение с друзьями и свидания. Пропустив мимо ушей резкие и несправедливые высказывания, вы сохраните хорошее настроение, а потому насладитесь поездками, романтикой зимних вечеров. Устроятся давно задуманные планы, и это доставит радость.

Близнецы. Увлекшись воспоминаниями и обсуждениями былых событий, вы не заметите, как разговор перерастет из приятной беседы в обмен колкостями и слухами. Возникшее недоверие способно разрушить сложившиеся отношения. Поездки могут пройти в некомфортных условиях, что и отразится на здоровье. Наслаждайтесь романтикой и дорожите чувствами. Поддержка любимого человека позволит справиться с возникшими трудностями. Хотя новогодние дни прошли, подарки вы продолжите получать.

Рак. Как бы вас не торопили с покупками и коммерческими сделками, возьмите время для обдумывания. Рациональный и осторожный подход к финансовым вложениям позволит снизить риск убытков. Кредиты могут существенно усугубить ситуацию. Общение - и деловое, и личное - сложится благополучно. Вы сумеете прийти к общему мнению с деловыми партнерами в вопросах, не связанных с финансами. Неожиданное свидание круто изменит личную жизнь.

Лев. Вас могут втянуть в конфликт, пытаясь задеть за живое. Эмоционально реагируя на слова руководства или деловых партнеров, вы в невыгодном свете представите себя, чем и воспользуются ваши конкуренты. Осторожная и взвешенная тактика позволит избежать конфликта, способного растянуться на весь год. Последовательно выполняя намеченную работу, вы сумеете продвинуться по карьерной лестнице, оставив время для посещения спа–салона и заботе о здоровье.

Дева. За всю накопившуюся после праздников работу сразу не беритесь, даже если она срочная. Расставьте приоритеты и придерживайтесь разработанного графика. Попытка одновременно выполнить несколько дел с грохотом провалится, отразившись на вашем здоровье. Помогут снять эмоциональное напряжение приехавшие гости или любимый человек, устроив вечеринки и рандеву. Смена обстановки придаст сил и воодушевит на романтические подвиги.

Весы. Подхватив золотую лихорадку, вы можете чересчур легкомысленно распорядиться своими деньгами. Под влиянием новостей с финансового рынка вы решитесь на вложения, в которых у вас мало опыта, что и способно привести к потерям. Прислушайтесь к мнению домочадцев. Вместе вы рационально распорядитесь деньгами и сделаете приятные покупки. Досуг лучше всего провести дома, в том числе и встречу старого Нового года. Вечеринки в ресторанах окажутся не только затратными, но и скандальными.

Скорпион. Вся неделя пройдет в поездках и общении. Вы успеете провести деловые переговоры, пообщаться с родственниками и весело встретить старый Новый год. Без особых сложностей вы вольетесь в деловой ритм и продолжите обучение. Недопонимание может возникать в общении с домочадцами. Чем больше времени вы проведете дома, тем больше шансов возникновения ссоры. Устройте загородные поездки - зимние развлечения сблизят вас.

Стрелец. Удастся пополнить казну после новогодних каникул. Возникшая работа не утомит, но окажется доходной. Появится возможность сменить работу благодаря содействию знакомых или родственников. Поездки окажутся утомительными и суетливыми. Возникшие пробки увеличат время нахождения пути, а потому встречи пройдут в нервозной обстановке. Многие вопросы можно решить из дома, сэкономив время и сохранив здоровье.

Козерог. Наслаждайтесь общением, устраивая вечеринки, выезды на природу, свидания и деловые переговоры. Вы сумеете добиться заметного прогресса в делах, управляя переговорами, а также достичь гармонии в личной жизни, признавшись в любви. Финансовые начинания пока убыточны, а потому коммерческие сделки лучше отложить. Повременить следует с походами по торговым центрам. Желания могут быть выше ваших финансовых возможностей, а кредиты брать не желательно.

Водолей. Не спешите погружаться в суету рабочих будней. Взявшись сразу за несколько дел, вы утомитесь и разрушите гармонию, созданную новогодними праздниками. Выбрав только самые нужные дела, вы оставите достаточно времени для отдыха и общения с домочадцами, но при этом сохраните доходы. Щадящий ритм жизни продлит романтику новогодних дней и позволит в нужный момент оказаться рядом с близкими людьми, оказывая им поддержку.

Рыбы. Отбросьте грустные воспоминания, гоните прочь мрачные мысли, навеянные слухами. Поддержка близкого человека и друзей поможет справиться с депрессией и душевным одиночеством, наполнив жизнь приятными моментами. В делах пока творится хаос, браться за новые дела, не разобравшись с прежними, не торопитесь. Воздержитесь и от ряда деловых поездок. Важно восстановить здоровье, а суета частых поездок может чересчур утомить.

Астролог Андрей Рязанцев