В Шопокове при пожаре двое мужчин и двое подростков отравились дымом (Фото)

В результате пожара в многоквартирном доме города Шопоков пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в одной из квартир города Шопоков Сокулукского района Чуйской области поступило около 21:50 часов 11 января. Огнем было охвачено 10 квадратных метров жилья.

В результате пожара 4 человека - из них мужчины 1976 г.р., 1930 г.р. и девочки 2008 г.р., 2005 г.р. - отравились дымом. Они были доставлены в районную больницу. Кроме того, 8 человек были эвакуированы.

Причина возгорания выясняется.