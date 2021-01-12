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В Шопокове при пожаре двое мужчин и двое подростков отравились дымом (Фото)

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- Оксана Гут
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В результате пожара в многоквартирном доме города Шопоков пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в одной из квартир города Шопоков Сокулукского района Чуйской области поступило около 21:50 часов 11 января. Огнем было охвачено 10 квадратных метров жилья.

В результате пожара 4 человека - из них мужчины 1976 г.р., 1930 г.р. и девочки 2008 г.р., 2005 г.р. - отравились дымом. Они были доставлены в районную больницу. Кроме того, 8 человек были эвакуированы.

Причина возгорания выясняется.


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URL: https://www.vb.kg/396058
Теги:
дети, пожар, Сокулукский район, Чуйская область, Кыргызстан, пострадавшие, МЧС
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