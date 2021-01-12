На горнолыжной базе в Караколе при спуске погиб 12-летний мальчик (фото)

На горнолыжной базе "Каракол" при спуске с одной из трасс погиб 12-летний мальчик. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Молодые парни записали видеообращение, в котором попросили администрацию базы принять меры и огородить опасный поворот на спуске. Они отметили, что именно на том участке трассы (см. фото), где скончался несовершеннолетний не раз травмировались и взрослые профессионалы. Пользователи прокомментировали, что эта трасса является профессиональной и там запрещен спуск детей, не достигших 13 лет, тем, кто старше - под чутким присмотром взрослых. Само видео редакция не публикует из-за его низкого качества.

Вместе с тем, информацию о смерти несовершеннолетнего VB.KG подтвердили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Сообщается, что 12-летний мальчик из Казахстана скончался при спуске с одной из трасс горнолыжной базы "Каракол".

"Сегодня, 12 января, примерно в 15:00 часов в милицию поступило сообщение с горнолыжной базы о том, что при спуске с одной из трасс 12-летний мальчик врезался в ель. От полученных травм он скончался на месте происшествия. На место незамедлительно выехала оперативно-следственная группа, где милиционеры собирают все материалы", - рассказали в ведомстве.

По данным УВД, тело мальчика спускают вниз - в областную больницу, для проведения судебно-медицинской экспертизы.