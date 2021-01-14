Умный робот-пылесос для сухой и влажной уборки дома. Теперь в O!Store

"Почему мы не купили его раньше!" – фраза, которую произносит, пожалуй, каждый после покупки этого умного устройства.

Теперь и вы можете купить персонального уборщика на любой бюджет в сети магазинов O!Store – это роботы-пылесосы SmartBot от компании Elari, которая славится качественной электроникой для дома. Такой пылесос сам почистит ковры и пол от пыли и шерсти кота, сделает влажную уборку и сам вернётся на базу для подзарядки.

У вас дома всегда будет чистый и сияющий пол без особых усилий. Смотрите видеообзор новинки по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=KQGTIpLXsiQ

Удобный

Вы можете управлять роботом-пылесосом при помощи голосовых помощников: "Алиса", "Маруся", "Окей, Google", когда заняты руки или нет смартфона под рукой. Одной фразой вы можете запустить уборку, уходя из дома. Также можно управлять устройством через мобильное приложение Elari SmartHome. Можно в приложении составить расписание уборки, чтобы робот-пылесос навел чистоту, когда никого нет дома.

Умный

Робот-пылесос способен распознавать препятствия, за счет чего модель защищена от повреждений.

Тихий

Звук уборки не отвлечёт вас от домашних дел.

Эффективный

Устройство имеет восемь режимов уборки, а циклотронный фильтр позволяет очищать от пыли ковровое покрытие высотой до 2 см. Микрофильтр способен удерживать мельчайшие частицы пыли, что повышает эффективность уборки. Крошки, мелкий мусор и шерсть кота исчезают с пола и ковра благодаря вращающейся турбощетке и высокой мощности всасывания до 1500 Па. От одной зарядки робот-пылесос непрерывно может работать 2 часа - за это время он может справится с уборкой большой квартиры.

На выбор доступны две модели: SmartBot Brush за 15 990 сомов и SmartBot Lite за 12 990 сомов.

Доступна покупка в рассрочку от 2 165 сомов в месяц.

Добро пожаловать в O!Store или закажите робот-пылесос на сайте ostore.kg по номеру 0705007000.

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