В Казахстане намерены увековечить место Таласской битвы

Место, где близ города Тараза проходила Таласская битва VIII века, предопределившая развитие тюркской цивилизации, намерены сделать объектом туризма, передает издание МИА "Казинформ".

Отметим, что сражение 751 года нашей эры, в котором схлестнулись интересы мощных средневековых государств – Танского Китая и Аббасидского халифата, поддерживаемого Тюргешским каганатом, упоминается во всех сборниках великих мировых битв. Единственное в истории арабо-китайское сражение произошло на реке Талас близ города Атлах, который входил в окружение городов древнего Тараза, в то время одного из крупных центров Великого Шелкового пути. Поэтому эту битву иногда называют "Атлахской". Историческая наука признает весьма значимыми последствия Таласской (Атлахской) битвы для мировой истории и для Казахстана, где после этого появилась исламская цивилизация.

Как сообщили в акимате Жамбылской области, глава региона Аскар Мырзахметов побывал на предполагаемом месте исторической битвы. Он отметил, что необходимо уделять должное внимание популяризации идей Послания, касающихся пропаганды исторического наследия народа. Предполагается, как отметили в облакимате, что Атлахская битва 751 года произошла в 25 километрах от Тараза. Это утверждал известный ученый-историк Махмуд Кашгари, писавший, что "Атлах - название города близ Тараза. По мнению российского ученого-археолога Александра Бернштама, "остаток Атлаха – селение Жуантобе, которое из крепости и остатков города превратилось в холм, и занимает площадь 280 на 140 метров. В его окрестностях находится курган, а за его пределами – пашня". В облакимате разрабатывают планы и по созданию парка истории Казахского ханства и увековечения исторической Атлахской битвы. "В планах – создание музея под открытым небом с историческими персонажами, с элементами скульптурных ансамблей, - отметил глава региона. - Например, есть идея исторической реконструкции Таласской битвы. Планируем создать такой музей, в котором молодежь могла бы своими глазами увидеть и представить себе исторические события глубокой древности. История ведь познается не только и не столько из учебников, сколько с помощью наглядных примеров, артефактов, музейных экспонатов и произведений искусства. Кроме того, и для гостей нашего города, особенно зарубежных, музей истории Казахского ханства, думаю, был бы очень интересным местом для посещения".