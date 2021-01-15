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В Китае национализирует две крупные компании на фоне торговых войн с США

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- Азиз Осмонов
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В Китае на фоне острого противостояния с США формируется понимание, что только госкапитал способен обеспечить подлинный суверенитет. Об этом сообщил российский эксперт Семен Уралов.

Он отметил, что проблемы у Алибабы начались после попыток выхода на IPO.

- Отдать крупнейшую торговую площадку мира в обмен на биржевые фантики - это добровольная колонизация. Китайский IT-капитал это такой же потенциальный коллаборант, как и любой частный торгово-финансовый субъект. Хорошо, что китайские начальники понимают, что национализация это инструмент, который не надо бояться применять, - подчеркнул Семен Уралов.

Напомним, власти КНР решили национализировать две крупные компании Alibabа и Ant Group"


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URL: https://www.vb.kg/396208
Теги:
бизнес, Китай, США, Кыргызстан
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