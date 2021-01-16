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Дело Торокулова: Вступили в сговор ради рейдерского захвата завода в Оше

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- Оксана Гут
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ГКНБ сообщил подробности обстоятельств, из-за которых был задержан депутат ЖК КР Дуйшон Торокулов.

"ГКНБ продолжается системная работа по демонтажу коррупционных и пресечению преступных проявлений во всех эшелонах государственной власти, вне зависимости от занимаемых должностей объектами соответствующих расследований", - отметили в пресс-службе ведомства.

Так, органами национальной безопасности ведется досудебное производство по фактам коррупции и рейдерского захвата завода по переработке кожи, расположенного в г. Ош.

"Следствием были получены неопровержимые доказательства и прямые показания фигурантов уголовного дела о преступном сговоре действующего депутата ЖК КР Д. Торокулова, представителями судебных органов и частными лицами, направленном на рейдерский захват указанного завода", - информирует пресс-служба ГКНБ.

На основании собранных следствием доказательств 15 января депутат ЖК КР Д. Торокулов был уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч.1 УК КР (Коррупция), Первомайским районным судом г. Бишкек в отношении него избрана мера

пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках досудебного производства ГКНБ будет продолжена работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению данного преступления, а соответствующая информация о ходе расследования будет доводиться до общественности и средств массовой информации.


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URL: https://www.vb.kg/396231
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, Ош, рейдерство, Кыргызстан, Дуйшен Торокулов
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