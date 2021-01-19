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Скандал в музучилище. Самара Каримова взломала замки и приступила к работе

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- Оксана Гут
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Певица Самара Каримова приступила к работе в должности директора Ошского государственного музыкального училища им. Ниязалы. Накануне вечером она взломала замки в опечатанном кабинете руководителя и установила свои. Соответствующее видео распространяется в соцсетях.

Сама Каримова в интервью журналистам заявила, что восстановлена в должности директора по закону и другого выхода кроме как взломать замки, чтобы попасть в "свой" кабинет у нее не было.

"С 15 января решением суда я восстановлена в должности директора музыкального училища. У меня есть полное право приезжать, проверять, заходить в кабинет. Нурлан Каримов (прежний директор ОГМУ) - ред.) знал, что шли судебные разбирательства. Но почему-то об этом не знал коллектив. Из-за этого некоторые выступают против. Но мы выяснили, кто за этим стоит и какие цели они преследовали", - сказала певица.

По ее словам, прежнего директора поддерживают всего 20-30 педагогов музыкального училища из 93-х. Им, мол, впору заняться работой, а не срывать занятия.

К слову, ранее Самара Каримова написала заявление в милицию, оно было зарегистрировано в ЕРПП по статье 167 "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта" Кодекса о проступках.

Напомним, скандал в ОГМУ разразился 14 января, когда Самара Каримова вместе с супругом пришла знакомиться (вновь) с коллективом. В 2018 году она пару дней являлась директором музучилища, однако тогдашний министр культуры Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении, назвав его незаконным.


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URL: https://www.vb.kg/396311
Теги:
Министерство культуры и туризма, музыка, назначение, суд, культура, Кыргызстан, скандал, Самара Каримова, артисты эстрады
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