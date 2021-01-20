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В КР третий протокол лечения COVID-19 был утвержден с большим опозданием

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- Оксана Гут
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Межведомственная рабочая комиссия указала на ошибки и некачественную работу госорганов в противодействии первой волны COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков заслушал информацию о деятельности межведомственной рабочей комиссии по проверке эффективности деятельности государственных и муниципальных органов и местных органов власти в вопросах противодействия коронавирусной инфекции, а также рационального использования финансовой, грантовой и гуманитарной помощи.

В ходе работы членами межведомственной рабочей комиссии были выявлены расхождения в количестве летальных случаев от COVID-19, несвоевременное принятие протоколов лечения от коронавирусной инфекции, а также неэффективный учет и распределение гуманитарной помощи.

В частности, третий протокол лечения от COVID-19, включающий антикоагулянты и другие важные препараты, был утвержден Министерством здравоохранения с опозданием более чем на 1 месяц. При внесении третьего протокола лечения 15 мая 2020 года, отечественные фармацевтические компании смогли получить одобренный список лекарств для поставки в страну только 1 июля 2020 года. В итоге жизненно важные препараты для лечения коронавирусной инфекции были завезены фармакологическими компаниями в республику со значительным опозданием, что привело к острому дефициту лекарств в стране и росту цен на них.

Членами комиссии сделаны выводы об отсутствии четкой и прозрачной системы приема и учета поступающей медицинской гуманитарной помощи. Были выявлены факты расхождения между данными о предоставленной помощи и данными о поставленной в больницы гуманитарной помощи.

Препараты, закупленные в июне 2020 года согласно второго протокола лечения, в последствии оказались неприменимыми ввиду принятия третьего протокола. В связи с этим на складах Департамента лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения обнаружены значительные объемы данных лекарств.

Государственные органы не предоставили в комиссию подробный финансовый отчет о расходах на реорганизацию и перепрофилирование больниц и госпиталя "Семетей".

По итогам совещания было предложено внести указанные факты, а также другие выводы межведомственной рабочей комиссии на рассмотрение Совета безопасности Кыргызской Республики для детального обсуждения и общественного освещения.

Министерству здравоохранения Кыргызской Республики на основе проведенного анализа и рекомендаций, внесенных членами межведомственной комиссии, поручено подготовить План мероприятий по устранению недостатков, выявленных рабочей комиссией, в системе здравоохранения.

В состав комиссии вошли медицинские работники, депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, работники средств массовой информации, представители государственных и муниципальных органов, гражданские активисты и независимые эксперты.


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Теги:
лекарства, нарушения, погибшие, правительство, Кыргызстан, Артем Новиков, совбез, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (986 материалов)
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