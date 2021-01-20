Решение суда о восстановлении Каримовой в должности не вступило в силу

Решение суда о восстановлении Самары Каримовой в должности директора Ошского государственного музыкального училища им. Ниязалы еще не вступило в законную силу. Об этом сообщила пресс-служба Первомайского районного суда.

В суде прокомментировали решение, принятое ранее, по иску певицы в отношении Министерства культуры. Ведь, напомним, пресс-служба последнего накануне заявила, что судья Первомайского районного суда г. Бишкек допустила при вынесении решения ряд нарушений процессуального законодательства.

"В соответствии с пунктом 4 статьи 175 ГПК Кыргызской Республики, при признании ответчиком иска судом выноситься решение об удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании представитель ответчика Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики – М.А.Т., действующая по доверенности от 29 сентября 2020 года, исковые требования Каримовой С.Э. признала в полном объеме, о чем имеется заявление. При этом судом сторонам разъяснялись последствия признания иска.

Кроме этого, согласно представленной доверенности, она имела право признать иск, также данная доверенность не была отозвана либо аннулирована.

В этой связи, в силу статьи 175 ГПК Кыргызской Республики, решением Первомайского районного суда города Бишкек от 17 декабря 2020 года иск Каримовой С.Э. к Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики о признании приказа об увольнении незаконным и восстановлении на работе – удовлетворен", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Так, приказ Министерства культуры, информации и туризма КР от 1 ноября 2018 года № 120 об увольнении Каримовой С.Э. признан недействительным. Каримова С.Э. восстановлена на прежнюю должность в качестве директора музыкального училища им. Ниязалы Борошева г. Ош.

Однако, 15 января 2021 года от ответчика Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики поступила апелляционная жалоба на вышеуказанное решение Первомайского районного суда г.Бишкек от 17 декабря 2020 года.

"Следует отметить, что стороны имели право обжаловать вышеуказанное решение суда в течении тридцати дней с момента его вынесения в Бишкекский городской суд. В настоящее время, в связи с поступлением апелляционной жалобы, вышеуказанное решение суда еще не вступило в законную силу", - заключили в пресс-службе суда.