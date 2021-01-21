В Кыргызстане самые дорогие авиабилеты в Москву. Цена доходит до 80 тысяч

В Кыргызстане самые дорогие авиабилеты в Москву среди стран Центральной Азии. Проблему дороговизны авиасообщения подняли сегодня, 21 января, на заседании Жогорку Кенеша депутаты.

Депутат Улугбек Ормонов заявил, что стоимость билетов в Россию доходит до 83 тысяч сомов. Между тем рейсы совершают в основном российские авиакомпании.

- Из 40 рейсов в неделю лишь два выполняют отечественная авиакомпания. Все остальные рейсы отданы российским компаниям. Появились какие-то неизвестные ранее фирмы. Например "Азимут", - сказал Ормонов.

Он отметил, что стоимость билетов из Ташкента в Москву составляет около 23 тысяч сомов, из Душанбе - 33 тысячи, из Алматы - всего 17 тысяч сомов.

Депутат Осмон Турдумамбетов согласился с коллегой, добавив, что в Москву выгоднее лететь через Турцию, и это несмотря на то, что Кыргызстан входит в Евразийский экономический союз.

Отметим, в России закрыты границы для многих иностранных государств. С Кыргызстаном выполняется два регулярных рейса в неделю - из Бишкека и Оша. Самолеты, которые ежедневно вылетают в Москву из аэропортов, являются чартерными, чтобы попасть на его борт нужно иметь основание и попасть в список российских органов.