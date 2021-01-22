Макгрегор против Порье - на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV

24 января пройдёт первый масштабный турнир 2021 года UFC 257, где главным боем станет поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Смотреть бой можно на телеканале UFC ТВ в приложении O!TV, он начнется ориентировочно в 09.00 по бишкекскому времени.

Рассказываем, почему нельзя пропустить это событие.

Бой пройдет в легком весе и будет играть важную роль в титульной гонке. На данный момент Порье занимает второе место в рейтинге дивизиона, Макгрегор - четвертое. При этом глава UFC Дэйна Уайт никогда не скрывал, что грезит вторым поединком Хабиба и Конора. Нурмагомедов уже встретился с Уайтом, после чего президент промоушена рассказал: россиянин готов вернуться, чтобы встретиться с победителем схватки Макгрегор - Порье, если те покажут нечто впечатляющее.

Конор Макгрегор не просто талантливый боец, он мастер эпатажа. И этот поединок не исключение, любители ярких зрелищ останутся довольны. Макгрегору уже 32, и последний бой у ирландца был год назад, но нокаут на 40-й секунде показал, что пороху еще много. Шесть лет назад он уже встречался с Порье в октагоне и сейчас готов доказать, что ничего не изменилось.

Да, первая встреча Дастина Порье с Конором закончилась быстро, но с тех пор многое изменилось. Восстановившись после боя с Макгрегором, Порье начал упорно карабкаться к вершинам славы, и даже поражение от Майкла Джонсона его не остановило. Петтис, Гейджи, Альварес, Холлоуэй – громкая череда побед привела его к титулу временного чемпиона в UFC в легком весе.

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