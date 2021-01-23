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Мебельная компания "Евростиль" отказалась возмещать ущерб пострадавшей

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- Бакыт Басарбек
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Жительница Бишкека Гладис Темирчиева пострадала от действий мебельной компании "Евростиль". Об этом она написала в соцсетях.

По ее словам, она была уверена, что доверилась профессионалам.

"Качество работы мебельной компании Евростиль оставляет желать лучшего. Перед новым годом заказала у них мебель, среди которой был и спальный шкаф. Мало того, что их грузчики снесли углы дома и панели в коридоре во время заноса, потому что им видите ли лень было разбирать корпус, так еще и поцарапали шкаф. После отказа принимать такой шкаф, заменили поцарапанную дверцу. Но после сборки, как ушел мастер, оказалось, что и вторая дверца была повреждена, да еще и неравномерно установлена. Сотрудники магазина обещали заменить и эту дверь "кормя меня завтраками", потом попросили написать заявление на рассмотрение. За эти несколько дней еще и петли слетели. Теперь пришел ответ, что в решении проблемы отказано. Обосновали тем, что шкаф я брала с витрины. То есть, получается они сами допускают, что у них хр.....я мебель? Я оплатила стоимость мебели сразу до доставки, доверившись, как я думала, профессионалам. Предостерегаю теперь всех, прежде чем оплатить стоимость мебели этой компании, сначала удостоверьтесь, что они вам нормально ее доставят и установят, потом оплачивайте всю стоимость. А я теперь попала и на штукатурщика, замену панелей и шкафа", - написала она.


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URL: https://www.vb.kg/396491
Теги:
Бишкек
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