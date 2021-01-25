Тонем в отходах: почему в столице могут внедрить сортировку мусора?

В столице Кыргызстана не приживается практика сортировки твердых бытовых отходов. Хотя на сегодня очевидно, что она жизненно необходима для мегаполиса.

В июле 2019 года в Бишкеке возле памятника Курманджан датке (проспект Чуй/бульвар Эркиндик) и на пересечении проспектов Чуй и Манаса установили урны для раздельного сбора мусора.

"Бумага, пластик, стекло," - написали на них крупным шрифтом. Однако спустя полтора года похвастать нечем. Как сообщили в МП "Тазалык", горожане и гости столицы абсолютно не соблюдают этот принцип. Надписи на урнах никто не читает, выкидывают все отходы вместе.

Но проблема в том, что даже если люди будут собирать мусор раздельно, его все равно отвезут на городскую свалку.

- У нас нет специального мусороперерабатывающего завода. Эти несколько урн - пилотный проект, чтобы люди учились раздельному сбору мусора. Возможно, в будущем мы к этому и придем, - надеются в "Тазалыке".

А пока даже в специальные урны для сбора пластиковых бутылок жители и гости столицы умудряюстся выбросить этикетки, окурки и прочий мусор.

Согласно данным Национального статистического комитета КР, в 2019 году из столицы вывезли около 400 тысяч тонн мусора. Это означает, что ежедневный вывоз составлял более 1000 тонн в сутки. При этом в 2015-м и 2016-м годах цифры были еще больше. С учетом роста населения, скорее всего, официальные сведения просто не отражают реальное положение дел.

- В 2015 году "Тазалык" обслуживал весь город, а с 2017-го МП перестало быть монополистом, Октябрьский район отошел к частникам. Сегодня его и еще около десяти жилмассивов обслуживают частные компании, - объяснила начальник абонентского отдела МП "Тазалык" Наталья Сухова.

Согласно положению, базу данных для МП "Тазалык" формируют домкомы, квартальные, ТСЖ, ЖСК совместно в УВД.

- В идеале они должны ежемесячно обходить свои дома, кварталы и составлять списки, а потом передавать их во все коммунальные службы, у которых нет приборов учета. К сожалению, не все домкомы и квартальные идеально выполняют свои обязанности. Поэтому мы стараемся и сами пополнять свою абонентскую базу, проводим совместно с МТУ рейды по новым домам. Хоть они еще и не сданы в эксплуатацию, но мы их уже обслуживаем, - отметила Наталья Сухова.

По нормам накопления от 5 ноября 1997 года на одного жителя в год приходится 1,2 кубометра мусора. Хотя в современных условиях фактически получается намного больше.

Возможно, частные компании, занимающиеся вывозом мусора, не предоставляют информацию государственным органам, в том числе Нацстаткому. Иначе как объяснить снижение количества плательщиков за последние пять лет? По официальным данным, эту услугу в столице оплачивает чуть больше полумиллиона человек.

Мы уже говорили о том, что вывозом мусора в столице занимается не только "Тазалык". Значит, логично предположить, что за вывоз отходов платят больше людей, но фактически эти данные найти нельзя.

Весь этот мусор оказывается на городской свалке. Что-то на местах перерабатывают местные старатели, но большая часть остается на тлеющем годами полигоне. Продукты горения отравляют нашу с вами жизнь.

Что делать?

Не так давно в Кыргызстане появилось мобильное приложение "Тазар" по сбору и сдаче мусора на переработку. Основали и разработали его Айнура Сагын и Аймээрим Турсалиева. У приложения две основные функции - это сортировка и сдача мусора, который может быть вторично переработан, и сбор вторсырья у горожан переработчиками или собирателями.

Первую версию приложения запустили еще в апреле 2019 года, а с 5 ноября 2020-го заработала обновленная версия.

- За это время нас стало больше. Если первое приложение скачали не более тысячи людей, то второе скачали уже более 5 тысяч людей по Кыргызстану. Активных пользователей (как горожан, так и собирателей вторсырья) более 4 тысяч. Для нас это очень большой показатель, - поделилась своим наблюдением Аймээрим Турсалиева.

Вместе с тем она отмечает сложности в деле раздельного сбора мусора. Во-первых, сами горожане не соблюдают этот принцип, не придавая этому никакого значения. Другие сортируют неправильно.

- Когда говорим, что можете сдавать бумагу, некоторые люди могут закинуть даже использованную туалетную бумагу. А если сдают картон, к примеру, коробку от пиццы, то в ней могут быть крошки, а то и целый кусок пиццы. Бутылки сдают с недовыпитым напитком. Обучать правильной сортировке мусора очень сложно. Нужно это все популяризировать, - Аймээрим Турсалиева, сооснователь проекта "Тазар".

Очень много вопросов и к самой маркировке вторсырья.

- Нужно знать, что дозволено сдавать у нас по законодательству, а что нет. Некоторые переработчики перерабатывают даже тот материал, который вообще нельзя перерабатывать. В этом плане есть нарушения. При этом от государственных органов нет единой категоризации именно для Кыргызстана, - подчеркнула Аймээрим Турсалиева.

Вторсырье, по ее словам, собирают по-разному. Кто-то собирает и что-то из него делает, а кто-то считает, что тот же материал в Кыргызстане не перерабатывается. Многое вторсырье вывозят из страны, перепродают в Россию или Узбекистан.

В приложении есть контакты пунктов приема вторсырья.

- Но для некоторых это не их основная деятельность, а подсобная, некоторые и вовсе занимаются этим нелегально, поэтому очень сложно удержать устойчивый диалог с ними. Пункты закрываются, когда хотят, не предупреждают об изменениях графика работы. Сложно вовремя попасть к ним. Есть, конечно, и те, кто занимается этим вплотную и ответственно. Иногда меняют телефоны и не оповещают нас, но мы пытаемся каждые три месяца обновлять нашу базу данных, - говорит Турсалиева.

- У нас в стране есть агрегаты для переработки пластика, но проблема в том, что не хватает объемов, - рассказывает Аман (респондент попросил не указывать его фамилию - ред.).

Он работает в сфере переработки на протяжении долгого времени. По его словам, в стране может быть больше перерабатывающих компаний, если правительство посодействует заинтересованным в этом бизнесе гражданам.

- В каждом районе Бишкека, по сути, есть приемные пункты для пластика, но дело в том, что правительство не только не оказывает содействия, так еще и ставит преграды. В налоговом кодексе, к примеру, прописан патент только для приема металла, а для людей, занимающихся приемом мусора, патент не предусмотрен, - возмущается предприниматель.

Кроме того, как рассказал Аман, пластиковые тары для предпринимателей в КР везут из стран СНГ. Но если бы кабмин принял закон о запрете ввоза пластиковой тары, местные предприятия по переработке могли бы правильно реализовать свой продукт. А так получается, что местным переработчикам приходится продавать вторсырье за рубеж и платить огромные проценты с прибыли. Поэтому, чтобы укоренить в сознании людей необходимость переработки мусора и приучить их самостоятельно сортировать его, нужно принять комплекс законов.

- Чем скорее у нас в стране начнут активно заниматься переработкой, тем эффективнее будет работа, - считает Аман. - В этом вопросе один нюанс: есть мусор, который еще не отправился на свалку и его можно перерабатывать, а есть мусор годами лежащий на свалках, его уже никуда не денешь.

Материал подготовлен в рамках проекта ОО "МувГрин" "Медиа герои: создание передового опыта в журналистике". Авторы: Анастасия Бенгард, Злата Тетерь, Александра Василькова.