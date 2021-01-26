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Дело Зилалиева. Сооронбая Жээнбекова вызовут в суд по поводу 1 млн долларов

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- Виктория Гунгер
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Экс-президента КР Сооронбая Жээнбекова вызовут в Бишкекский городской суд по делу Дуйшенбека Зилалиева. Он должен пояснить происхождение якобы найденного в банковских ячейках миллиона долларов.

По словам адвоката обвиняемого Таалайгуль Токтакуновой, все сейчас уверены, что ему вменяют незаконное обогащение именно по этим ячейкам.

- В ходе следствия наш подзащитный давал показания, что эти деньги предназначались на предвыборную кампанию Жээнбекова. На допросе он рассказал, чьи деньги находились в ячейке. Но в ходе следствия тогда действующего президента допрашивать отказались. Тем более, по выборной кампании. Но если моему подзащитному вменяется в незаконное обогащение этот миллион, то мы должны вызвать Сооронбая Жээнбекова и дать оценку этим средствам, - пояснила Токтакунова.

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов на вызов Жээнбекова, если сторона обвинения обеспечит его явку.


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URL: https://www.vb.kg/396600
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Дуйшенбек Зилалиев, суд, Бишкек, Кыргызстан, деньги
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