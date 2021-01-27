В КР самая дорогая цена на уголь в Исфане, самая низкая - в селе Чаек

Наиболее высокие средние цены на уголь в Кыргызстане зафиксированы в городах Исфана - 8 000 сомов за тонну, Ноокат - 7 846 сомов за тонну и Баткене - 7 318 сомов. Такие данные приводятся в анализе Нацстакома.

Как отмечается, минимальные розничные цены на твердое топливо наблюдались в городе Балыкчы - 3

694 сомов за тонну, Нарыне - 3 500 за тонну и селе Чаек -2 500 сомов за тонну угля.

- Наиболее значительный рост цен на уголь, по сравнению с предыдущим месяцем, был отмечен в городе Исфана – на 1 385,62 сома за тонну, или на 20,9 процента, городе Кербен - на 917,00 сома за тонну, или на 24,5 процента и городе Баткен – на 330,54 сома, или на 4,7 процента. Одновременно, в городе Токтогул цена на твердое топливо снизилась на 370,20 сома за тонну, или на 7,8 процента, в городе Джалал-Абад – на 138,71 сома за тонну, или на 2,6 процента, - проинформировали в Нацстаткоме.

Уточняется, что на уровень средней цены, кроме ценовых факторов, оказывают влияние изменение ассортимента товаров-представителей, а также замена торговых точек.

Справочно: Важнейшим методологическим принципом регистрации цен является соблюдение непрерывности и "чистого" изменения цен. Фиксация ценовых изменений предусматривает, чтобы в периоды наблюдения цен, товар или услуга были одного и того же качества, реализовывались при одинаковых условиях продажи и оплаты, имели единые единицы измерения. При этом, в точках продаж регистрируется цена фактической реализации товара, а не запрашиваемая цена.