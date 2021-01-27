"В этом году завершим реконструкцию бассейна Дворца спорта и малой арены"

Сегодня, 27 января, в Молодежном центре Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта состоялось заседание коллегии Госагентства под председательством и.о. вице-премьер-министра Кыргызской Республики Эльвиры Сурабалдиевой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заседании приняли участие и.о. директора Госагентства Канат Шабданбаев, статс-секретарь ведомства Жылдыз Бопушева, заместители директора Канатбек Арпачиев и Самат Токтонолиев, а также другие члены коллегии.

С докладом о планах Госагентства на 2021 год выступил Канат Шабданбаев. Он рассказал, что в 2021 году отдельное и особое значение будет уделено подготовке и участию отечественных спортсменов на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх, IV Всемирных играх кочевников:

"Мы обязаны создать все необходимые условия для того, чтобы спортсмены завоевали медали. До Олимпийских игр нашим спортсменам еще предстоит принять участие в лицензионных турнирах. В целом мы планируем завоевать 21 лицензию по 13 видам спорта и завоевать 3 медали на Олимпийских играх. По паралимпийским видам спорта мы планируем завоевать не менее 3 лицензий и призовое место на Паралимпийских играх. Также в 2021 году мы должны качественно подготовиться к IV Всемирным играм кочевников в Турции. В свою очередь, мы окажем необходимую организационную поддержку нашим коллегам из Турции, и я уверен, что игры пройдут на высоком уровне".

Кроме этого, он отметил, что в этом году Госагентство приложит все усилия для завершения реконструкции бассейна Дворца спорта, малой спортивной арены и строительства центра подготовки сборных команд. Будет продолжена работа по развитию регионов, в частности по оснащению регионов компьютерной техникой, спортивным инвентарем и оборудованием.

Канат Шабданбаев подробно остановился на запланированных мероприятиях – 17 межправительственной встречи по противодействию допинга в спорте на уровне министров спорта, III Форуме молодых лидеров Тюркского совета, Республиканском конгрессе молодежи Кыргызстана. Также планируется проведение мероприятий в области молодежной политики и спорта в рамках кыргызско-российского перекрестного года, которые были перенесены в 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в стране.