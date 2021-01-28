Всем партиям, участвовавшим в выборах в ЖК, вернут по 5 млн сомов

Всем партиям, участвовавшим в выборах депутатов в Жогорку Кенеш 4 октября, вероятнее всего, вернут сумму избирательного залога в размере 5 млн сомов. Об этом VB.KG рассказал член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято, но, вероятнее всего, залог вернут всем партиям, участвовавшим в гонке.

Я считаю, что в этом вопросе пора поставить точку. Однако окончательное решение должно быть принято коллегиально. Ожидается, что заседание, на котором будем обсуждать этот вопрос, состоится на следующей неделе. Скорее всего, залог вернут всем партиям, участвовавшим в выборах, - прокомментировал Кайрат Осмоналиев.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш, прошедшие 4 октября, были признаны несостоявшимися. После оглашения предварительных результатов, в Бишкеке проигравшие партии вышли на митинг протеста, обвинив победителей в массовом подкупе голосов. К вечеру 5 октября на площади собралось от 8 до 10 тысяч человек, попытка разогнать митингующих закончилась уличными столкновениями с милицией. В конце концов в ночь с 5 на 6 октября люди ворвались в здания Белого дома и ГКНБ. Из-под стражи отпустили ряд политиков, многие руководители государственных структур просто исчезли. Местоположение некоторых из них неизвестно до сих пор. Через несколько дней 15 октября в отставку подал президент Сооронбай Жээнбеков.