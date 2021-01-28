Кулов: Не вижу в окружении Жапарова настоящих реформаторов. Ему надо помочь

Не вижу в окружении Садыра Жапарова настоящих реформаторов, поэтому мы все должны ему помочь. Таким мнением с VB.KG поделился известный политик, экс-премьер-министр КР Феликс Кулов.

Сегодня, напомним, состоялась инаугурация Садыра Жапарова - он теперь полноправный президент Кыргызстан. На торжественной церемонии присутствовало более тысячи человек, в том числе, известные общественные и политические деятели, бывшие премьер-министры страны. Однако, среди гостей не было Феликса Кулова. Как выяснилось, официальное приглашение он получил, но сам решил отказаться от участия в мероприятии.

"Я переболел коронавирусом. К инаугурации сдал тест - он показал отрицательный результат. Но выяснилось, что мой родственник, с которым я близко общаюсь, заболел. Поэтому я не стал рисковать и отказался от участия в торжественной церемонии. Только по этой причине", - пояснил политик.

Кулов также поддержал саму идею того, что на инаугурацию президента Кыргызстана не стали звать высокопоставленных гостей из зарубежных стран, в частности глав соседних государств.

"Никто бы и не приехал, зачем рисковать. Сейчас такое время. Все заседания международных организаций, симпозиумы проходят в режиме онлайне", - отметил он.

Феликс Кулов высказался и по поводу участия в инаугурации экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Ведь восставший народ (из инаугурационной речи Жапарова) его "сместил" в пользу Садыра Жапарова. В соцсетях, к слову, многие пользователи назвали эту ситуацию, мягко говоря, неловкой.

"Эта оценка имеет под собой основания. Но безгрешных не бывает. У нас так принято - находят одного крайнего, как бы он не старался. Провалы и ошибки всегда будут приписывать на конкретного человека. Он тогда он один не мог повлиять на ситуацию. По нарушениям на выборах работали МВД, ГКНБ, Финполиция. Если бы они привели конкретные аргументы, а Жээнбеков бы все равно сказал признать итоги парламентских выборов, то тогда его была вина. Но они не привели, поэтому вина экс-президента косвенная. Но у нас так и будет. Если будут недостатки в работе нынешней власти, то теперь все свалят на Жапарова. Тем более, он сам сказал, что будет отвечать за все", - напомнил политик.

Но, так как ситуация в стране непростая, учитывая пандемию и экономический кризис, Кулов посчитал, что новому президенту нужно помочь.

"Я не вижу в окружении Садыра Жапарова настоящих реформаторов. Есть умные, но это не значит, что они могут что-то изменить. А президенту все, что он пообещал, нужно реализовать. На парламент тоже надежды нет. Поэтому у него сложная ситуация. Надо помочь, нельзя сидеть просто так и критиковать. Критикуя - предлагай. Сейчас наша группа работает над предложениями. Если президент их не примет, то тогда уже можно и критиковать", - заключил Феликс Кулов.