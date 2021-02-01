В Кыргызстане 59 новых случаев COVID-19, выздоровел за сутки 91 человек

В Кыргызстане на 1 февраля зарегистрировано 59 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 26

Ош - 0

Чуйская область – 19

Ошская область - 2

Таласская область - 1

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 4

Джалал-Абадская область– 1

Баткенская область - 2.

За весь период зафиксировано 84 588 зараженных.

За сутки выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 91 человек:

Бишкек – 47

Ош – 1

Чуйская область – 27

Ошская область – 4

Таласская область – 1

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область – 0.

За весь период выздоровели 80 987 человек.

Новых случаев летальных исходов от COVID-19 за прошедшие сутки не зафиксировано. За весь период пандемии скончались 1412 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1490.

На стационарном лечении – 581 пациент, из них:

2 человек (0,3%) - удовлетворительное состояние;

383 (65,9%) - средней тяжести;

166 (28,5%) - тяжелые;

30 (5,1%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 674 пациента.