Погода
$ 84.77 - 84.95
€ 102.90 - 103.40

В Кыргызстане 59 новых случаев COVID-19, выздоровел за сутки 91 человек

190  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на 1 февраля зарегистрировано 59 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 26

Ош - 0

Чуйская область – 19

Ошская область - 2

Таласская область - 1

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 4

Джалал-Абадская область– 1

Баткенская область - 2.

За весь период зафиксировано 84 588 зараженных.

За сутки выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 91 человек:

Бишкек – 47

Ош – 1

Чуйская область – 27

Ошская область – 4

Таласская область – 1

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область – 0.

За весь период выздоровели 80 987 человек.

Новых случаев летальных исходов от COVID-19 за прошедшие сутки не зафиксировано. За весь период пандемии скончались 1412 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1490.

На стационарном лечении – 581 пациент, из них:

2 человек (0,3%) - удовлетворительное состояние;

383 (65,9%) - средней тяжести;

166 (28,5%) - тяжелые;

30 (5,1%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 674 пациента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396791
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (1008 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  