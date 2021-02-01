В Кыргызстане 59 новых случаев COVID-19, выздоровел за сутки 91 человек

В Кыргызстане на 1 февраля зарегистрировано 59 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 26
Ош - 0
Чуйская область – 19
Ошская область - 2
Таласская область - 1
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 4
Джалал-Абадская область– 1
Баткенская область - 2.
За весь период зафиксировано 84 588 зараженных.
За сутки выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 91 человек:
Бишкек – 47
Ош – 1
Чуйская область – 27
Ошская область – 4
Таласская область – 1
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область – 0.
За весь период выздоровели 80 987 человек.
Новых случаев летальных исходов от COVID-19 за прошедшие сутки не зафиксировано. За весь период пандемии скончались 1412 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1490.
На стационарном лечении – 581 пациент, из них:
2 человек (0,3%) - удовлетворительное состояние;
383 (65,9%) - средней тяжести;
166 (28,5%) - тяжелые;
30 (5,1%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 674 пациента.