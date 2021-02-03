Реформы должны быть в интересах страны, а не отдельных лиц - Садыр Жапаров

Президент Садыр Жапаров сегодня, 3 февраля, выступил в Жогорку Кенеше. Он поблагодарил депутатов за поддержку нового премьер-министра и состава правительства.

"Хотел бы, чтобы общественность поняла, что ваша поддержка нового состава Правительства - это поддержка политики обновления и реформ в стране", - обратился глава государства к депутатам.

Кроме того, Садыр Жапаров рассказал о готовящихся изменениях в экономике страны и грядущей оптимизации в правительстве.

"Еще одним из направлений начатых нами реформ является оптимизация управления, то есть сокращение непомерно разросшегося государственно-бюрократического аппарата, проведение новой кадровой политики. В результате этих мер ожидается оперативное принятие решений, ускорение оформления документов", - сказал Садыр Жапаров.

В заключительной части своей речи президент обратился к новому кабинету министров.

- Прошу вас сделать так, чтобы каждый министр проводил реформу в интересах государства, а не в угоду отдельных лиц и групп, - сказал Садыр Жапаров.

Напомним, сегодня был утвержден новый кабинет министров во главе с Улукбеком Мариповым.

Полный текст выступления:

Уважаемые депутаты!

Уважаемые члены Правительства!

Как мы видим, новый состав Правительства получил поддержку и избрано большинством голосов депутатов Жогорку Кенеша.

Прошлый год был непростым.

В этом контексте я хотел бы подчеркнуть, что после октябрьских событий прошлого года Жогорку Кенеш сыграл чрезвычайно позитивную роль в стабилизации ситуации и возвращению страны в правовое поле.

Вы меня поддержали три раза.

Я искренне благодарю вас за это.

Хотел бы, чтобы общественность поняла, что ваша поддержка нового состава Правительства - это поддержка политики обновления и реформ в стране.

Считаю, что ваша поддержка - это большой вклад в укрепление согласия в обществе, пример совместных усилий во имя будущего нашей страны.

Так как ныне избранный состав Правительства столкнется с реальными вызовами для дальнейшего развития нашей страны.

Надо признать, что нам предстоят нелегкие испытания.

Как я уже много раз говорил, перед нами стоит неотложная задача - стабилизировать экономику, ликвидировать последствия пандемии коронавируса, иначе говоря, необходимо принять срочные антикризисные меры.

В то же время нам необходимо срочно разработать программу устойчивого экономического роста, уже сейчас заложив основу для обеспечения положительного развития.

Еще одним из направлений начатых нами реформ является оптимизация управления, то есть сокращение непомерно разросшегося государственно-бюрократического аппарата, проведение новой кадровой политики.

В результате этих мер ожидается оперативное принятие решений, ускорение оформления документов.

Для нас дорог каждый миг!

По оптимизации управления приведу лишь один пример в сфере энергетики.

Мы с экспертами намерены разработать модель вертикальной интеграции и реализовать ее.

Экономический эффект от предложенной модели составил 2 миллиарда сомов.

Мы проведем такие же реформы в каждом секторе и министерстве, что даст высокий экономический эффект и позволит эффективно использовать ресурсы.

"Для моей страны дорог каждый миг! Поэтому мой долг - усердно и добросовестно трудиться на благо граждан Кыргызской Республики!", - я требую от всех членов Правительства Кыргызстана работать под этим девизом.

Считаю, что в составе Правительства собралась активная и опытная команда, которая не знает, что такое усталость.

В заключение хочу напомнить, что на членов Правительства возложена большая ответственность.

Общественность внимательно следит за работой каждого министерства и всех нас и будет требовать от нас эффективной работы.

Поэтому прошу вас сделать так, чтобы каждый министр проводил реформу в интересах государства, а не в угоду отдельных лиц и групп.