В Токмоке за незаконный оборот оружия задержан член ОПГ по кличке Точка

Сотрудниками ОБОП СКМ ГУВД Чуйской области задержан мужчина состоящий на учете МВД КР как активный член ОПГ, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью СКМ ГУВД Чуйской была получена оперативная информация о том, что некие жители города Токмок незаконно хранят незарегистрированное огнестрельное оружие. В целях проверки указанной информации сотрудниками милиции проводились ряд оперативных мероприятий, в результате которых была установлена личность подозреваемого мужчины.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления предусмотренного статьей 253 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК КР.

В ходе принятых неотложных мер сотрудниками ОБОП СКМ ГУВД Чуйской области и СКМ ОВД города Токмок при содействии отряда специальных операций (СОБР) ПСН МВД КР по Чуйской области 4 февраля на одной из улиц города Токмок задержан ранее неоднократно судимый гражданин А.Б., 1975 года рождения. По полученным данным он состоит на оперативном учете МВД КР как активный член ОПГ.

В ходе личного досмотра у подозреваемого лица обнаружены и изъяты пистолет "Макарова" со стёртыми номерами, 5 боевых патронов и нож кустарного производства.

"Задержанный был неоднократно судим по таким статьям как грабеж, кража, незаконное хранение наркотических средств, преступное сообщество и вымогательство. В криминальном мире имеет кличку Точка и имеет высокий статус "смотрящий", "положенец" в исправительных колониях Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ОВД города Токмок.

Назначены все необходимые экспертизы.