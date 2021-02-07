В КР прошел чемпионат страны по вольной борьбе. Репортаж с места событий

Чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе прошел в минувшие выходные в столичном Дворце спорта имени Кожомкула. Золотые медали турнира стремились завоевать более 300 атлетов из всех регионов страны.

Изрядно соскучились спортсмены и их болельщики по крупным состязаниям. В Бишкеке почти год не было турниров по классическим видам борьбы. Поклонникам этих дисциплин приходилось довольствоваться сообщениями в Интернете о выступлении наших парней и девушек за рубежом. Интерес к прошедшему чемпионату подогревал еще и тот факт, что борцы вольного стиля Кыргызстана стали более уверенно выступать за рубежом. К примеру, в 2019 году Улукбек Жолдошбеков завоевал "золото" чемпионата мира среди спортсменов не старше 23 лет, в прошлом году поднялся на высшую ступень пьедестала почета на чемпионате Азии. Исламбек Орозбеков стал бронзовым призером розыгрыша индивидуального Кубка мира. Успешно выступают на международных турнирах юные борцы.

А на прошедшем чемпионате на ковры выходили ребята из ранее неизвестных клубов "Кант–Жигит", "Тайманбас", "Изабек", "Тайм" и многих других. Следовательно, популярность вольной борьбы в нашей стране действительно стала расти.

Вот что сказал по этому поводу президент Федерации вольной борьбы КР Мелис Турганбаев.

- В последние годы многими секциями по нашей дисциплине стали руководить молодые тренеры. Они стремятся зарекомендовать себя с самой лучшей стороны, работают с огромным желанием. Убежден, через пару лет конкуренция между спортсменами в чемпионатах республики станет еще более острой.

Происходили на турнире и сенсации. Так, в финале борцов, выступавших в весовой категории до 57 килограммов, представитель Ак–Сыйского района Бекболот Мырназар уулу победил более опытного соперника из столичного клуба "Сан–Сити" Алмаза Сманбекова. Это был очень упорный поединок. И хотя Бекболот победил с минимальной разницей в счете, теперь наверняка получит приглашение войти в сборную страны.

Улукбек Жолдошбеков (61) из клуба "Изабек" в очередной раз подтвердил свой высокий уровень мастерства. В финале он уверенно взял верх над ошанином Икромжоном Хаджимурадовым.

В весовой категории до 65 килограммов встретились представители Дирекции по олимпийским видам спорта Алибек Осмонов и Эрназар Акматалиев. Обоим спортсменам удалось проявить себя в полном блеске. Алибек и Эрназар провели за время поединка примерно по 15 эффектных приемов, но все же действия на ковре Осмонова судьи оценили выше.

Исламбек Орозбеков (70) из клуба "Изабек" в финальном поединке действовал на ковре хладнокровно, не спеша, экономил силы, но в нужный момент взрывался и проводил результативные приемы. Эта тактика и принесла ему победу над Мансуром Сыргаком уулу из "Дордоя".

Мастер спорта международного класса Эламан Догдурбек уулу из спортобъединения "Дордой" (74), как говорится, на классе взял верх в финале над представителем Республиканского спортивного колледжа Стамбулом Жаныбеком уулу. Но соперник многоопытного Эламана Догдурбека уулу не стал в этой схватке мальчиком для битья. Одно время он даже вел в счете, но был вынужден в концовке поединка уступить мастеровитому сопернику.

Яркой получилась финальная схватка между борцами, выступающими в весовой категории до 86 килограммов. Уровень мастерства Нуртилека Карыпбаева из "Сан–Сити" и представителя спортклуба Мирлана Чыныбекова был примерно равным. Но непреодолимое рвение к победе Карыпбаева стало решающим фактором в этом поединке.

Воспитанник Республиканского спортивного колледжа Доолотбек Жамырбек уулу (92) произвел на турнире фурор, победив более опытного представителя Дирекции по олимпийским видам спорта Чингиза Керимкулова. Это противостояние произвело большое впечатление даже на главного тренера сборной Кыргызстана Руслана Маджинова. После схватки он что–то долго записывал в своем блокноте. Однозначно, новоиспеченный чемпион станет кандидатом в национальную дружину.

В состязании борцов, выступающих в весовой категории до 97 килограммов, Сымбат Сулайманов из спортобъединения "Тайм" победил своего одноклубника Арсланбека Турдубекова. Но здесь необходимо отметить: наши тяжеловесы на ковре выглядели не очень уверенно. Они проводили мало результативных действий, больше заботились о защите. Не случайно бытует мнение об отсутствии талантливых "тяжей" в нашей стране.

А среди супертяжей (125) на высшую ступень пьедестала почета поднялся представитель клуба "Кант–Жигит" Музафар Жапуев. Он победил представителя городской ДЮСШ №5 Бахтияра Мирлана уулу. В спортклубе "Кант–Жигит" занимаются более ста юных поклонников единоборств, с ними работают опытные наставники. Кантовчане не скрывают своих честолюбивых планов стать лидерами вольной борьбы в Кыргызстане. И все возможности для этого у них есть.

В начале недели национальная команда отправится на учебно–тренировочные сборы на Иссык–Куль. В каждой весовой категории за место в основном составе сборной будут бороться по два–три спортсмена. А уже 16–19 февраля в Алматы пройдет лицензионный чемпионат Азии. По его результатам можно будет судить о реальной силе нашей сборной.