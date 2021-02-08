В январе на обслуживание госдолга из бюджета КР выделено 2 млн 366 т. сомов

За январь 2021 года из республиканского бюджета Кыргызстана на обслуживание государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызской Республики фактически было направлено средств на сумму 2 366,3 млн. сомов. Об этом сообщили в Минфине КР.
Как отмечается, из них:
За январь 2021 года от выпуска государственных ценных бумаг (ГКВ и ГКО) в республиканский бюджет КР фактически поступило средств на сумму 3 296,60 млн. сом, из них:
за счет размещения ГКВ = 142,53 млн. сом, в том числе:
– 12-ти месячные ГКВ = 142,53 млн. сом;
за счет размещения ГКО = 3 154,07 млн. сом, в том числе:
- 5-ти летние ГКО = 2 190,04 млн. сом;
- 10-ти летние ГКО = 964,03 млн. сом.