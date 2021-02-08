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В январе на обслуживание госдолга из бюджета КР выделено 2 млн 366 т. сомов

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- Виктория Гунгер
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За январь 2021 года из республиканского бюджета Кыргызстана на обслуживание государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызской Республики фактически было направлено средств на сумму 2 366,3 млн. сомов. Об этом сообщили в Минфине КР.

Как отмечается, из них:

  1. по государственному внешнему долгу = 1 477,1 млн. сом;
  2. по государственному внутреннему долгу = 889,2 млн. сом.

За январь 2021 года от выпуска государственных ценных бумаг (ГКВ и ГКО) в республиканский бюджет КР фактически поступило средств на сумму 3 296,60 млн. сом, из них:

за счет размещения ГКВ = 142,53 млн. сом, в том числе:

– 12-ти месячные ГКВ = 142,53 млн. сом;

за счет размещения ГКО = 3 154,07 млн. сом, в том числе:

- 5-ти летние ГКО = 2 190,04 млн. сом;

- 10-ти летние ГКО = 964,03 млн. сом.


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URL: https://www.vb.kg/397084
Теги:
бюджет, долг, Кыргызстан, деньги
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