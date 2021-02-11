Почему в КР мало женщин в науке? Мнение профессора университета в Англии

К сожалению, в Кыргызстане стало очень мало женщин-ученых. Даже меньше, чем в других странах. А все потому, что женщины в науке у нас не ценятся. Очень часто идет давление со стороны семьи. Об этом в рамках онлайн-конференции ЮНИСЕФ рассказала известная британская ученая из Кыргызстана, профессор химии Университета Бата и член Королевского научного общества в Великобритании, ведущего новаторские исследования по обеспечению безопасности детских вакцин при любых температурах, Асель Сартбаева.

По ее словам, в КР часто считаю, что женщине лучше не заниматься наукой, а чем-то более привычным и женским.

- Именно с этими стереотипами я хочу бороться и показать женщинам и девушкам, что наука равна для всех. И женщины могут преуспеть в науке. Показать семьям девочек, которые стремятся в науку, что им нужна поддержка со стороны семьи. А, видя более успешных ученых, думаю, семьи с большей охотой поддержат подобные рвения девочек, чтобы они учились, шли дальше, занимались наукой, добивались своего полного потенциала от науки, - подчеркнула Асель Сартбаева.

Напомним, в 2020 году ЮНИСЕФ запустил программу "Девочки в науке", направленную на расширение прав и возможностей 500 девочек из новостроек и сел, чтобы они могли преуспеть в области науки, техники, инженерной деятельности и математики и получить больше возможностей для карьерного роста.