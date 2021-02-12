Погода
$ 84.23 - 84.60
€ 101.27 - 102.52

Экс-муфти Максатбек ажы Токтомушев будет находиться под домашним арестом

75  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-Муфтий Максатбек ажы Токтомушев будет находится под домашним арестом ближайшие два месяца. Решение накануне принял Первомайский районный суд Бишкека.

Сторона обвинения просила для бывшего муфтия избрать в качестве меры пресечения арест с содержанием в СИЗО.

Напомним, ранее был задержан главный бухгалтер духовенства за трату средств паломников не по назначению. В этот же день муфтий Максатбек ажы Токтомушев сложил с себя полномочия. В этот же день он был арестован силовиками.

Накануне президент Садыр Жапаров дал пояснения по этому делу. Он рассказал, что деньги на хадж были потрачены не по назначению, к тому же часть средств передали одной из политических партий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397268
Теги:
Максатбек ажы Токтомушев, суд, Арест
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  