Экс-муфти Максатбек ажы Токтомушев будет находиться под домашним арестом

Экс-Муфтий Максатбек ажы Токтомушев будет находится под домашним арестом ближайшие два месяца. Решение накануне принял Первомайский районный суд Бишкека.

Сторона обвинения просила для бывшего муфтия избрать в качестве меры пресечения арест с содержанием в СИЗО.

Напомним, ранее был задержан главный бухгалтер духовенства за трату средств паломников не по назначению. В этот же день муфтий Максатбек ажы Токтомушев сложил с себя полномочия. В этот же день он был арестован силовиками.

Накануне президент Садыр Жапаров дал пояснения по этому делу. Он рассказал, что деньги на хадж были потрачены не по назначению, к тому же часть средств передали одной из политических партий.