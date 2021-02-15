Зимний праздник детворы. В Горной Маевке прошел турнир по снежкам и лыжам

В минувшую субботу в селе Горная Маевка прошел детский праздник под названием "С зимним спортом мы дружны, нам морозы не страшны". Это мероприятие провело Бишкекское управление по физической культуре и спорту.

В столице уже весна, детвора гоняет мяч во дворах, а в Горной Маевке еще лежит снег. 400 юных горожан из малообеспеченных семей, реабилитационных центров и сироты имели возможность несколько часов играть в снежки, лепить снежную бабу и даже покататься на лыжах.

На открытии праздника начальник городского управления по физической культуре и спорту Нурлан Токоноев сказал приехавшим на праздник юным горожанам: " Вы этой зимой засиделись дома, а потому вам нужно хоть немного поиграть на свежем воздухе, зарядиться энергией и весельем."

Депутат Бишкекского кенеша Адиса Имангазиева напомнила приехавшей детворе о том, что сейчас модно заниматься спортом. "Только физически крепкий человек способен стать успешным в жизни", - справедливо отметила она.

А затем начались соревнования. Большая группа ребят принялась бросать снежки в заранее заготовленные мишени. Ученик шестого класса бишкекской школы № 87 сказал после этой игры корреспонденту VB.KG. "Я занимаюсь дзюдо, но теперь начну кататься на лыжах. Я понял, что этот вид спорта делает человека выносливым и крепким.

Арина Сейтказиева из СОШ №96 призналась, что в этом году впервые выехала за город. Мы хотим с подружками просто побегать по снегу. А потом вылепим снежную бабу. Постараемся - самую большую.

Ученик школы - гимназии №26 Илим Кадырбек уулу приехал, по его словам, из-за желания покататься на снегоходе."Я люблю экстрим, - заважничал мальчишка, - попрошу хозяина машины включить максимальную скорость.

Прибыли на это мероприятие и юные горнолыжники из столичной СДЮШОР по легкой атлетике, теннису и лыжному спорту. Отделение по зимним видам спорта этого специализированного учебного заведения базируется в селе Таш-Добо Аламудунского района. Тренер СДЮШОР Николай Матвеев сообщил, что его ученики прибыли на это мероприятие с целью пропаганды своего вида спорта. "Мы продолжаем искать спортивные таланты и обязательно найдем их. Надеюсь, что после этого праздники наша секция станет более многочисленной.

Почти три часа продолжался этот праздник. Затем ребят ждал вкусный обед. По дороге домой они рассказывали друг другу о своих победах и достижениях в прошедших конкурсах, а некоторые из них даже заявляли, что обязательно запишутся в лыжные секции.