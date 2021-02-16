Погода
$ 84.21 - 84.49
€ 101.80 - 102.97

30 боевиков Талибана погибли в результате взрыва на уроке по сборке СВУ

451  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

30 боевиков Талибана погибли в результате взрыва на занятии по изготовлению бомб. Об этом сообщает издание Khaama Press.

Боевики погибли, когда самодельные взрывные устройства (СВУ), которые они учились конструировать, взорвались внутри мечети, цитирует Khaama Press сообщение 209-го корпуса Шахин афганской армии.

- Взрыв произошел в субботу утром в мечети в селе Култак в Довлатабадском районе провинции Балх. Среди боевиков было шесть иностранных граждан. В заявлении армии говорится, что тела шести иностранцев не могут быть опознаны из-за большого ущерба, нанесенного взрывом, - говорится в информации.

Как отмечается, шесть погибших иностранцев считались экспертами в этой области и приехали, чтобы обучить взрывному делу и технике изготовления бомб и СВУ боевиков Талибана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397410
Теги:
Афганистан, взрыв, погибшие, терроризм, Талибан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  