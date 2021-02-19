Доноры дадут КР значительную сумму на борьбу с последствиями COVID-19

На 2021-2022 гг. со стороны системы ООН и доноров будет выделена значительная сумма на реализацию рамочной программы ООН по немедленному социально-экономическому реагированию на COVID-19 программы. Об этом заявил постоянный координатор системы ООН в Кыргызской Республике Озоннио Ожиело во время встречи представителей всех агентств ООН в Кыргызстане с вице-премьер-министром Артемом Новиковым.

Артем Новиков в свою очередь обратил внимание на необходимость перехода к более практическим мероприятиям в части установки необходимого оборудования для медицинских учреждений, формированию системы предварительного осмотра и медицинского контроля за состоянием здоровья детей, созданию лабораторий по определению геномов новых штаммов вирусных инфекций, социальной поддержки граждан и повышению экономической активности предпринимательского сектора.

Также он выразил благодарность ООН за оказанную гуманитарную и техническую помощь в период кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

"Отдельно хочу выразить благодарность за мероприятия по реализации плана Группы по координации реагирования на чрезвычайные ситуации. Надеюсь, что данная встреча позволит сделать большой шаг в развитии двусторонних отношений и придать дополнительный импульс экономическому развитию нашей страны", - сказал Артем Новиков.

По итогам совещания стороны договорились в срок до 10 марта доработать разделы Рамочной программы по пяти ключевым направлениям для внесения на утверждение руководства Правительства Кыргызской Республики.

Справочно: Рамочная программа ООН по немедленному социально-экономическому реагированию на COVID-19 состоит из 5 направлений:

- поддержка служб и систем здравоохранения во время кризиса;

- защита людей, социальная защита и базовые услуги;

- экономическое реагирование и восстановление: защита рабочих мест, малого и среднесрочного бизнеса и работников неформального сектора;

- макроэкономические ответные меры и многостороннее сотрудничество;

- социальная сплоченность и устойчивость местных сообществ.