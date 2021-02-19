Глава МИД КР о том, с какой целью Садыр Жапаров едет в Россию.

МИД КР предоставил развернутое интервью главы внешнеполитического ведомства страны Руслана Казакбаева в преддверии первого зарубежного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Россию.

Предстоящий первый официальный визит президента Садыра Жапарова в Москву эксперты называют стратегически верным, поскольку Российская Федерация является одним из основных партнеров и союзником Кыргызстана. Вы можете назвать основные темы переговоров президентов двух стран, что важно решить в первую очередь для официального Бишкека?

- Полностью поддерживаю мнение экспертов о важности осуществления первого зарубежного визита президента КР С.Н.Жапарова в Россию и считаю это вполне объяснимым.

Россия - наш надежный союзник и долгосрочный стратегический партнёр. Кыргызстан и Россию связывает общая история в составе одного большого государства. В Кыргызстане всегда с огромным уважением и интересом относятся к общему историческому наследию, культуре и традициям российского народа. Вместе пройдя через множество судьбоносных испытаний, мы смогли сохранить культурно-духовные ценности наших предков, служащие прочной основой для дальнейшего углубления нашего взаимовыгодного сотрудничества в духе дружбы, союзничества и стратегического партнерства.

Традиционно мы рассматриваем Российскую Федерацию в качестве своего ключевого партнера по вопросам международной политики, безопасности, экономического и культурного развития. Мы выступаем с единых позиций в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений. Это, прежде всего, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС.

На протяжении всего периода независимости данный курс продолжает оставаться неизменным во внешнеполитических приоритетах КР.

В Кыргызстане благодарны и высоко ценят гуманитарную и всестороннюю техническую помощь и поддержку, оказываемую Российской Федерацией, а также содействие в урегулировании поствыборного политического кризиса 5-10 октября 2020 года в нашей стране. Российская сторона в очередной раз оказала поддержку республике в тот сложный транзитный период.

Отдельно хотел бы отметить, что Кыргызстан является одной из немногих стран бывшего Советского Союза, где статус русского языка официально закреплен в Конституции и законах страны. В Кыргызстане русский язык - официальный язык и представлен во всех сферах жизнедеятельности: в медийной сфере, системе образования, здравоохранения, культурной жизни. Мы делаем многое, чтобы русскоязычное население в нашей стране могло в полной мере удовлетворить свои духовные, социальные, культурные и научные запросы.

В начале прошлого века именно русский язык стал для кыргызов инструментом познания мировой литературы и науки, через него кыргызы приобщились к сокровищнице мировой культуры. Этого невозможно отрицать, и мы дорожим тем, что Кыргызстан и Россия и по сей день продолжают находиться в едином языковом пространстве.

Первый визит главы государства в Россию, конечно, будет направлен на укрепление дружбы двух народов, развитие долгосрочных союзнических отношений, установление прямых контактов и закладку основ для дальнейшего развития стратегического партнерства, выстраивания взаимодействия в атмосфере полного взаимопонимания и доверия.

В повестке дня нынешних кыргызско-российских переговоров на первый план вынесены актуальные вопросы в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, взаимодействия в области безопасности, а также вопросы многостороннего сотрудничества.

Мы намерены провести инвентаризацию имеющихся договоренностей и определить стратегические ориентиры дальнейшего сотрудничества в указанных сферах.

Естественно, отдельной темой переговоров станут наши культурно-гуманитарные связи, которые обе стороны настроены только укреплять и обогащать, а также вопросы миграционного взаимодействия.

Основными вопросами, которые члены нашей делегации намерены поднять в ходе пребывания в Москве, будут также предоставление грантовой помощи, кредитных средств по линии ЕФСР, технической помощи в рамках ЕАЭС, взаимодействие в борьбе с распространением пандемии COVID-19.

Планируем также обсудить вопросы снижения тарифов на природный газ и, а также перехода во взаиморасчетах в национальных валютах, возобновление проектов по строительству гидроэнергетических объектов, дальнейшее продвижение поэтапного развития железнодорожной сети на территории КР.

Кроме того, в повестке дня активизация промышленной кооперации, в том числе путем создания совместных предприятий и торгово-логистических центров на территории КР, полноценное возобновление регулярного авиа- и железнодорожного сообщений, а также ряд других вопросов, которые будут подниматься с нашей стороны в ходе предстоящих переговоров.

Необходимо отметить, что, несмотря на ратификацию международных договоров и серьезный переговорный процесс отдельные проекты с российской стороной в энергетической области были финансово неподкрепленными и ввиду этого приостановлены. В рамках предстоящего визита мы намерены обсудить возобновление работы в данном направлении.

Мы регулярно просим помощи у разных стран, в том числе у России. Намерен ли в этот раз президент Садыр Жапаров просить ее и на какие нужды?

- Спасибо за открытый вопрос.

Нестабильная политическая ситуация в нашей стране, отсутствие реальных, радикальных реформ, глубокое проникновение коррупции и криминалитета во все сферы жизни и системы госуправления не позволяют сделать нам быстрый качественный рывок в социально-экономическом развитии.

Эти факторы сегодня вынуждают нас опираться на международную помощь для обеспечения своего развития. Но, нужно сказать откровенно, мы не должны казаться вечными иждивенцами перед мировым сообществом. Каждый гражданин Кыргызстана должен осознавать, что наше развитие, наше благополучие находятся в наших руках. Только честным каждодневным трудом, своим потом и только собственными силами мы сможем поднять Кыргызстан. При этом, мы должны начинать с того, что каждый власть имущий в нашей стране должен защищать права и интересы бизнеса, инвестиций, наших предпринимателей. Мы должны дать им свободу, максимально быстро либерализовать наше законодательство для малого и среднего бизнеса. Как известно, флаг политики держит экономика, - мы не должны этого забывать.

Поэтому сегодня новое руководство страны решительно настроено на кардинальные реформы, для проведения которых мы рассчитываем на международную поддержку.

Мы признательны нашим партнерам и, прежде всего, России, как нашему союзнику и ближайшему другу, за оказываемое практически с первых дней нашей независимости многоформатное содействие. Например, недавно российской стороной принято положительное решение о выделении безвозмездной технической помощи Кыргызской Республике в целях развития системы налогового администрирования и создания системы маркировки товаров средствами идентификации.

В целом же на повестке также стоят вопросы предоставления Евразийским фондом стабилизации и развития кредитных средств в размере 100 млн. долларов США Кыргызстану в виде льготного кредита. Финансирование из средств этого Фонда позволит содействовать осуществлению антикризисных мер по поддержке экономики, социального сектора и нивелирования рисков для финансовой и макроэкономической стабильности.

Кроме того, российской стороной ежегодной выделяется грантовая помощь в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, которая используется нами для реализации социально-экономических проектов и стабилизации экономики. Есть договоренности между различными ведомствами об оказании финансовой, технической, экспертной поддержки.

Вся эта помощь очень важна для нас, ведь мы понимаем, что для начала реформ в стране должна быть стабильность, в том числе экономическая и социальная.

Проблема смога волнует жителей страны. Ситуация с каждым годом становится опаснее. Будет ли обсуждаться на переговорах вопрос о снижении цен на газ, которые установил для нашей страны Газпром? Общеизвестно, что стоимость кубометра голубого топлива для Кыргызстана самая высокая из всех стран ЕАЭС.

- С учетом ярко выраженной динамики снижения мировых цен на энергоресурсы, вопрос снижения тарифа на природный газ является одним из главных тем кыргызско-российских переговоров. Мы также намерены предложить обсуждение возможности перехода на расчеты в национальной валюте вместо доллара.

Кыргызская сторона неоднократно поднимала данный вопрос перед российской стороной в ходе состоявшихся в 2020 году встреч на высшем и высоком уровне, в том числе в ходе моей встречи с Министром иностранных дел РФ С.Лавровым в Москве 23 октября прошлого года. Кроме этого, переговоры ведутся на уровне компетентных ведомств двух стран. Вопрос к настоящему времени остается открытым и необходимо продолжить переговоры в этом направлении.

Как известно, прошедшая зима обнажила экологические проблемы в столице. Для обеспечения экологической безопасности, в настоящее время изучается вопрос перевода работы ТЭЦ г.Бишкек на голубое топливо. В этой связи предлагается группе компаний Газпром рассмотреть возможность совместной реабилитации столичной ТЭЦ и ее перевода на природный газ.

Кыргызстан, пожалуй, остается единственной страной в СНГ, где еще не началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Наши чиновники периодически сообщают о той или иной вакцине, которой планируется вакцинировать кыргызстанцев. Россия одна из первых предложила Спутник V. Насколько продвинулись переговоры, что мешает ускорить ее доставку? Есть ли какие-то особые условия для доставки вакцины в КР, если да, то какие?

- Кыргызстан заинтересован в получении российской вакцины "Спутник-V", успешно прошедшей клинические испытания и уже зарегистрированной во многих странах мира. Российская наука в очередной раз подтвердила свои лидирующие позиции в научной сфере, продемонстрировала всему миру свой потенциал. Особо хотел бы отметить, что традиционно в Кыргызстане продукты российского производства пользуются доверием у кыргызстанцев. Это важно, тем более, когда речь идет о здоровье и жизни человека.

Вопрос поставок в Кыргызстан вакцины обсуждался на уровне государственных органов Кыргызстана и России в сфере здравоохранения в декабре прошлого года. Проводились консультации на различных уровнях. В январе этого года в адрес президента России В.Путина было направлено послание от имени и.о. президента, торага Жогорку Кенеша Т.Мамытова относительно выделения для нужд Кыргызстана 500 000 доз вакцины от COVID-19.

В настоящее время Минздравом Кыргызстана ведется работа по сертификации российских вакцин "Спутник-V" и "ЭпиВакКорона". После завершения данной процедуры, наши компетентные ведомства продолжат дальнейшую проработку вопросов, связанных с организацией поставок вакцин, в том числе транспортировкой и хранением.

Кроме этого, ответственными госорганами рассматривается вопрос направления наших специалистов в Россию для изучения российского опыта по производству вакцин против COVID-19.

В правительстве КР вновь вернулись к обсуждению вопроса о необходимости создания и открытия биологической лаборатории. У этого проекта есть сторонники и противники. Будет ли обсуждаться этот вопрос в Москве?

- Страны ЕАЭС постоянно сталкиваются с новыми вызовами. В 2020 году пандемия коронавируса кардинально изменила практически все аспекты жизни каждого гражданина не только в странах нашего региона, но и без преувеличения каждого жителя нашей планеты. Поэтому, вполне понятно, что все страны мира сегодня на ведущее место ставят вопрос биобезопасности. Одновременно, все чаще звучат вопросы, в том числе об искусственном или природном происхождении вируса COVID-19. Тема биобезопасности приобретает все большую актуальность и для стран ЕАЭС, а в формате ОДКБ и ШОС этот вопрос уже поднимался в декабре 2020 года.

Насколько известно, на территории некоторых стран бывшего СССР уже работают иностранные биолаборатории. При этом, возникающие вспышки эпидемий в этих странах нередко связывают как раз с присутствием таких лабораторий. Имеются мнения о том, что некоторые биолаборатории используются не только учеными, но и военными биологами, и в них получают и тестируют штаммы различных и очень опасных инфекционных заболеваний.

В Кыргызстане с начала пандемии коронавируса группа ученых и общественных деятелей также вновь начала поднимать вопрос о целесообразности активизации работы с западными партнерами по строительству в нашей стране биолаборатории 3-го уровня.

Однако, среди общественности, ученых и интеллигенции в Кыргызстане имеются большие сомнения в целесообразности и, главное, безопасности, строительства таких объектов. В частности, ими приводятся такие доводы, как опасность "утечек" и возникновения вспышек той или иной эпидемии, а также возможность того, что за биолабораториями стоят военные или геополитические интересы отдельных стран.

Если такие доводы имеют под собой основание, то появление подобной биолаборатории в Кыргызстане потенциально может привести к катастрофическим последствия для страны и центрально-азиатского региона в целом. Причин тому много: нестабильная внутриполитическая ситуация в нашей стране, тяжелое экономическое положение, низкий уровень подготовки специалистов на всех уровнях.

Как все мы удостоверились в 2020 году, эпидемии не имеют границ. С учетом этого, к возможному факту появления биолаборатории в Кыргызстане очень настороженно относятся и наши ближайшие соседи, для которых этот вопрос, как и для Кыргызстана, является, в том числе и вопросом национальной безопасности. Мы это понимаем.

С 2018 года российская сторона ведет переговоры со странами СНГ, на территории которых расположены биолаборатории. Сегодня обеспечение биобезопасности на евразийском пространстве является приоритетным вопросом и в более широком региональном разрезе, в том числе для ОДКБ. Думаю, что он также будет внесен в повестку дня очередного саммита ШОС. Этот вопрос будет одним из основных и в рамках нового межгосударственного диалогового формата "Россия-Центральная Азия".

В свою очередь, Кыргызстан поддерживает инициативы России по обеспечению биобезопасности на постсоветском пространстве. Мы, вместе с нашими союзниками, должны приложить все усилия и предпринять необходимые практические меры для того, чтобы обеспечить безопасность всех стран, входящих в ЕАЭС, ОДКБ, ШОС.

Хотя, вопрос конкретно о биолабораториях в Кыргызстане в повестке дня предстоящего визита Главы государства в Москву не стоит, я не могу исключать, что в целом вопрос о биологической безопасности, с учетом его высокой актуальности, все же будет обсуждаться в том или ином контексте между лидерами наших государств.

Есть ли в повестке дня двусторонних встреч на высшем уровне вопрос об открытии границ между нашими странами?

- Вы, наверное, под закрытием границ имеете ввиду трудности, с которыми сталкиваются наши граждане, намеревающиеся направиться в Российскую Федерацию. Вопрос о полноценном возобновлении авиасообщения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией на протяжении ряда месяцев является одним из основных в двусторонней повестке с российской стороной. Безусловно, в ходе данного визита этот вопрос будет обсуждаться.

С 8 февраля т.г. в ходе достигнутых договоренностей с российской стороной увеличено количество регулярных авиарейсов между КР и РФ, что стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической ситуации в КР, а также благодаря усилению превентивных мер, направленных на недопущение завоза и распространения нового штамма коронавирусной инфекции, в том числе введению обязательного требования о наличии справки об отсутствии заболевания (отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19) для всех въезжающих в республику пассажиров, в том числе граждан КР.

Кыргызская сторона считает, что полноценное двустороннее сотрудничество между нашими странами, а также экономическая интеграция в рамках ЕАЭС невозможны без свободного перемещения наших граждан. В этой связи мы считаем, что для начала нам нужно как можно скорее поднять количество авиарейсов между городами КР и РФ на прежний уровень, когда они составляли более 100 рейсов в неделю.

Десятки тысяч наших соотечественников, ранее имевших возможность зарабатывать в России и кормить свои семьи в Кыргызстане, остались без работы. Вместе с тем в Кремле не раз отмечали необходимость создания условий для приезда трудовых мигрантов на заработки – самые разные отрасли нуждаются в рабочей силе. Будет ли обсуждаться этот вопрос, чтобы помочь гражданам КР?

- Защита прав и интересов наших соотечественников во всех странах для нас самый актуальный и приоритетный вопрос.

Ограничения на въезд граждан Кыргызстана в Россию были сняты в октябре 2020 года. Но проблема полностью еще не решена и заключается в малом количестве авиарейсов между странами, в закрытым режиме наземных пунктов пропуска российских границ, а также территорий транзитных стран.

Решение проблемы занятости наших трудящихся граждан в России в целом зависит от возобновления полноценного транспортного сообщения между нашими государствами. Данный вопрос является приоритетным и выносится как на двустороннюю, так и многостороннюю повестку переговоров на всех уровнях. Мы придерживаемся позиции, что экономическая интеграция на евразийском пространстве невозможна без свободного движения рабочей силы.

В настоящее время Министерство здравоохранения Кыргызстана совместно с Государственным комитетом информационных технологий и связи КР ведут работу по техническому обеспечению присоединения страны к программе "Путешествуй без COVID-19", что также позволит обеспечить поездки наших граждан в страны ЕАЭС, а также увеличить количество регулярных авиарейсов и, соответственно, снизить цены на авиабилеты.

Я хотел бы отдельно отметить большой вклад трудовой миграции в экономику наших стран. В рамках визита мы обязательно будем обсуждать вопросы в сфере миграционного взаимодействия, в том числе решение проблемы по оформлению обязательного медицинского страхования, постановки на миграционный учет наших граждан в России, по выводу граждан Кыргызстана из так называемого "черного списка".

Стремление к улучшению правового и социального положения наших граждан за рубежом было одним из главных мотивов присоединения Кыргызстана к ЕАЭС. В вопросе трудовой миграции кыргызская сторона заинтересована в продвижении и развитии сотрудничества в целях улучшения условий осуществления трудовой деятельности и социальной защиты трудовых мигрантов из КР, а также в реализации всех нормативно-правовых договоренностей, достигнутых в рамках евразийской интеграции.

Вы как глава МИД что ждете от этих переговоров?

- Прежде всего, мы ожидаем установления прямых контактов на всех уровнях, решения всех имеющихся вопросов повестки в атмосфере доверия и взаимопонимания и в духе союзнических отношений и стратегического партнерства. В настоящее время перед нашими странами стоит задача эффективного использования всех незадействованных механизмов, более полного раскрытия и реализации имеющегося потенциала.

Если взять конкретно, то в рамках визита мы рассчитываем на поддержку российской стороны в вопросах проведения кардинальных реформ в нашей стране, снижения тарифов на нефте-газовую продукцию, поставок в КР российских вакцин, возобновления проектов по строительству гидроэнергетических сооружений, продвижения вопроса выделения кредитных средств по линии ЕФСР и другой помощи, полноценного восстановления регулярного авиасообщения, продвижения промышленной кооперации и межрегионального взаимодействия.

Я считаю, что союзнические, партнерские, братские отношения между нашими государствами, по определению, предполагают открытый, последовательный и доверительный диалог, а также взаимную поддержку интересов и инициатив обеих сторон в двустороннем и многостороннем форматах.

Надеюсь, что первый зарубежный визит президента Кыргызстана С.Н.Жапарова в Российскую Федерацию станет дополнительным фактором, стимулирующим укрепление отношений союзничества и всестороннего стратегического партнерства между двумя странами, и придаст новый импульс поступательному развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества.