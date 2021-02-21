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РФ предоставит КР наборы ПЦР тест-систем и мобильную лабораторию

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- Оксана Гут
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Россия предоставит Кыргызстану наборы ПЦР тест-систем на 100 тыс. исследований и мобильную лабораторию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Накануне, 20 февраля 2021 года в Москве прошла встреча министра здравоохранения и социального развития КР Алымкадыра Бейшеналиева с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Встреча прошла при активном содействии посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации.

В результате переговоров достигнуты договоренности об оказании безвозмездной помощи кыргызской стороне в виде наборов ПЦР тест-систем на 100 тыс. исследований на COVID-19 и ИФА-тесты, а также в этом году Кыргызстану будет предоставлена очередная мобильная автономная лаборатория. Россия окажет содействие в обучении узких специалистов - медработников Кыргызстана по вопросам эпидемиологии, диагностики, лечения актуальных инфекционных заболеваний, обучит специалистов КР по выявлению британских и других новых штаммов коронавируса.

Стороны договорились проводить совместную исследовательскую работу с привлечением научных кругов по проведению мониторинга эпидемиологической ситуации по COVID-19 в странах.

Кроме этого кыргызская сторона обратилась с просьбой о содействии в получении российских вакцин, а также массовой вакцинации трудящихся граждан Кыргызстана в России.

Министр Алымкадыр Бейшеналиев выразил благодарность Правительству РФ и главе Роспотребнадзора Российской Федерации Анне Поповой за оказываемую всестороннюю поддержку Кыргызстану в борьбе с COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/397600
Теги:
Минздрав, Россия, Кыргызстан, Помощь, коронавирус, карантин, пандемия
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