РФ предоставит КР наборы ПЦР тест-систем и мобильную лабораторию

Россия предоставит Кыргызстану наборы ПЦР тест-систем на 100 тыс. исследований и мобильную лабораторию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Накануне, 20 февраля 2021 года в Москве прошла встреча министра здравоохранения и социального развития КР Алымкадыра Бейшеналиева с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Встреча прошла при активном содействии посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации.

В результате переговоров достигнуты договоренности об оказании безвозмездной помощи кыргызской стороне в виде наборов ПЦР тест-систем на 100 тыс. исследований на COVID-19 и ИФА-тесты, а также в этом году Кыргызстану будет предоставлена очередная мобильная автономная лаборатория. Россия окажет содействие в обучении узких специалистов - медработников Кыргызстана по вопросам эпидемиологии, диагностики, лечения актуальных инфекционных заболеваний, обучит специалистов КР по выявлению британских и других новых штаммов коронавируса.

Стороны договорились проводить совместную исследовательскую работу с привлечением научных кругов по проведению мониторинга эпидемиологической ситуации по COVID-19 в странах.

Кроме этого кыргызская сторона обратилась с просьбой о содействии в получении российских вакцин, а также массовой вакцинации трудящихся граждан Кыргызстана в России.

Министр Алымкадыр Бейшеналиев выразил благодарность Правительству РФ и главе Роспотребнадзора Российской Федерации Анне Поповой за оказываемую всестороннюю поддержку Кыргызстану в борьбе с COVID-19.